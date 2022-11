Une agence gouvernementale américaine “trompée” par une société russe – Reuters – RT World News

Une enquête sur une société de logiciels basée en Russie a conduit les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis à supprimer le code de la société de sept applications publiques, invoquant des problèmes de sécurité, a rapporté Reuters.

L’agence de santé américaine affirme que la société, qui s’appelle Pushwoosh, “présente un problème de sécurité potentiel” en raison de son origine russe. La porte-parole du CDC, Kristen Nordlund, a déclaré que la société avait induit le CDC en erreur en lui faisant croire qu’elle était basée dans la région de Washington, DC.

Pushwoosh offre à ses clients une plate-forme de communication qui automatise les campagnes marketing et le support client en diffusant des messages sur divers appareils et plates-formes. Sur son site Web, il revendique 10 ans d’expérience et plus de 80 000 clients dans le monde.

Selon Reuters, le code créé par l’entreprise a été intégré dans près de 8 000 applications dans les magasins d’applications Google et Apple. L’agence de presse britannique n’a trouvé aucune preuve que l’entreprise – dont le siège est dans la ville russe de Novossibirsk – ait mal géré les données des utilisateurs de quelque manière que ce soit. Mais cela impliquait que le gouvernement russe pourrait faire pression sur Pushwoosh pour qu’il le fasse.















“Washington pourrait choisir d’imposer des sanctions à Pushwoosh et dispose d’un large pouvoir pour le faire, ont déclaré des experts en sanctions, y compris éventuellement par le biais d’un décret exécutif de 2021 qui donne aux États-Unis la possibilité de cibler le secteur technologique russe sur les cyberactivités malveillantes”. note le rapport.

Reuters a affirmé que l’entreprise dissimulait son origine russe et utilisait même de faux profils Linkedin pour trouver des clients. L’armée américaine a déclaré à l’agence qu’elle avait également supprimé une application utilisant le code Pushwoosh en mars pour des raisons de sécurité. Il a assuré qu’il n’avait subi aucune “perte opérationnelle de données” en utilisant l’application.

Le fondateur de Pushwoosh, Max Konev, a déclaré à Reuters dans un e-mail de septembre qu’il était “fier d’être russe” et serait “ne jamais se cacher” ce. Il a insisté sur le fait que l’entreprise avait “pas de connection” avec le gouvernement russe de quelque nature que ce soit et a stocké ses données aux États-Unis et en Allemagne.