Une agence d’espionnage enquête sur des menaces de mort “crédibles” de l’Iran contre des individus au Canada

L’agence d’espionnage du Canada enquête activement sur ce qu’elle appelle plusieurs menaces de mort “crédibles” de l’Iran visant des individus au Canada, a appris CBC News.

Le Service canadien du renseignement de sécurité a déclaré qu’il savait que des acteurs étatiques de la République islamique d’Iran surveillaient et intimidaient des personnes à l’intérieur du Canada pour faire taire ceux qui dénonçaient publiquement le régime.

“Le SCRS enquête activement sur plusieurs menaces à la vie émanant de la République islamique d’Iran sur la base de renseignements crédibles”, a déclaré le porte-parole du SCRS, Eric Balsam, dans un communiqué à CBC News.

“En fin de compte, ces activités hostiles et l’ingérence étrangère minent la sécurité du Canada et des Canadiens, ainsi que nos valeurs démocratiques et notre souveraineté.”

C’est la première fois que l’agence confirme plusieurs enquêtes en cours impliquant ce qu’elle appelle des “menaces mortelles contre les Canadiens et les personnes situées au Canada” émanant de l’Iran.

Les détails ont été communiqués à CBC News après que le chef du renseignement intérieur britannique a révélé mercredi que le Royaume-Uni faisait face à une menace majeure pour la sécurité de la part de l’Iran, de la Russie et de la Chine – des pays que le Royaume-Uni accuse d’avoir recours à la violence et à l’intimidation à l’étranger pour poursuivre leurs intérêts.

Une photo obtenue par l’AFP hors d’Iran le 21 septembre 2022 montre des manifestants iraniens descendant dans les rues de la capitale Téhéran lors d’une manifestation pour Mahsa Amini, quelques jours après sa mort en garde à vue. (AFP via Getty Images)

Au cours des deux derniers mois, des manifestants sont descendus dans la rue en Iran pour protester contre le régime. Les manifestations massives ont été déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée par la soi-disant police des mœurs et est décédée en garde à vue après avoir prétendument porté son hijab de manière inappropriée.

Au moins 326 personnes – dont des adolescents et des enfants – ont été tuées lors des manifestations en Iran, selon l’organisation norvégienne Iran Human Rights. Les autorités iraniennes maintiennent cependant un contrôle strict sur ces informations, et les chiffres pourraient être encore plus élevés.

Le MI5, l’agence nationale de contre-espionnage du Royaume-Uni, a déclaré que les services de renseignement iraniens ciblaient les dissidents à l’étranger qu’ils “perçoivent comme des ennemis du régime”.

Le directeur général du MI5, Ken McCallum, prononce un discours à Thames House, dans le centre de Londres, le mercredi 16 novembre 2022. (Yui Mok/Associated Press)

Ken McCallum, directeur général du MI5, a déclaré que l’Iran était responsable d’au moins 10 menaces potentielles d’enlèvement ou de meurtre de Britanniques ou basés au Royaume-Uni cette année.

“L’Iran projette une menace directe sur le Royaume-Uni, par le biais de ses services de renseignement agressifs”, a déclaré McCallum.

“Le ministre des Affaires étrangères a clairement indiqué au régime iranien la semaine dernière que le Royaume-Uni ne tolérerait pas l’intimidation ou les menaces de mort envers les journalistes ou toute personne vivant au Royaume-Uni”

L’an dernier, le gouvernement du Canada a condamné le « modèle d’intimidation et d’ingérence étrangère » de l’Iran après que les autorités américaines ont porté des accusations dans un présumé complot iranien visant à kidnapper cinq personnes et les emmener en Iran – dont trois personnes du Canada.

Des membres de la famille au Canada qui ont critiqué le gouvernement iranien après avoir perdu leurs proches dans la destruction du vol 752 d’Ukraine International Airlines en 2020 ont également signalé à la GRC qu’ils avaient été la cible de menaces et d’intimidations de la part de Téhéran. Le vol 752 a été abattu par le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) peu après le décollage le 8 janvier 2020, tuant les 176 passagers et membres d’équipage à bord.

Le SCRS a déclaré dans son rapport annuel 2021 qu’il continuait “d’enquêter sur des rapports crédibles” impliquant “des acteurs menaçants liés à des mandataires de la République islamique d’Iran”.

REGARDEZ/Les familles des victimes du vol 752 signalent des menaces

Les familles des victimes du vol 752 signalent des menaces Les proches des Canadiens et des résidents permanents décédés dans l’écrasement du vol PS752 d’Ukrainian Airlines affirment avoir reçu un nombre croissant de menaces qui proviendraient de l’Iran et de l’intérieur du Canada.

Dennis Horak, ancien chargé d’affaires du Canada en Iran, a déclaré que les enlèvements et les meurtres de personnes à l’étranger font partie du programme du régime iranien depuis des décennies. Il a déclaré que les dernières menaces sont un rappel de la nature du régime.

“C’est un régime qui ne respecte pas les règles internationales et ne l’a jamais fait”, a déclaré Horak, qui a travaillé à l’ambassade du Canada à Téhéran de 2009 jusqu’à sa fermeture en 2012.

De la fin des années 1980 aux années 1990, plusieurs dissidents iraniens ont disparu ou ont été tués à l’étranger.

Des agents iraniens ont assassiné Sadegh Sharafkandi, le chef du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran, à Berlin dans un restaurant. Les Allemands ont poursuivi l’affaire et émis des mandats d’arrêt internationaux en 1997 contre de hauts responsables du régime iranien.

Horak a déclaré qu’il était rare que le MI5 révèle le nombre de tentatives, ce qui pourrait signaler le niveau d’inquiétude de l’agence.

“Les Britanniques peuvent penser que les Iraniens n’ont rien à perdre à ce stade en termes de limites internationales, alors ils peuvent intensifier leurs efforts et s’en prendre à certaines personnes qui font le plus de bruit sur ce qui se passe au niveau national”, a-t-il déclaré.

Le SCRS a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter des cas spécifiques sur le sol canadien, mais qu’il travaillait avec des partenaires nationaux et internationaux et la communauté irano-canadienne.