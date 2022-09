Une agence des Nations Unies demande une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire ukrainienne – Kelowna Capital News

L’agence de surveillance atomique de l’ONU a exhorté mardi la Russie et l’Ukraine à établir une “zone de protection et de sûreté nucléaire” autour de la centrale électrique de Zaporizhzhia, alors que les combats craignent de plus en plus que les combats ne déclenchent une catastrophe dans un pays encore marqué par la catastrophe de Tchernobyl.

“Nous jouons avec le feu, et quelque chose de très, très catastrophique pourrait se produire”, a averti Rafael Grossi, chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, quelques jours après avoir mené une visite d’inspection dans la centrale.

Dans un rapport détaillé sur sa visite, l’AIEA a déclaré que les bombardements autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe devraient cesser immédiatement. “Cela nécessite l’accord de toutes les parties concernées pour la création d’une zone de sûreté et de protection de la sécurité nucléaire” autour de la centrale, a-t-il déclaré.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également exigé que les forces russes et ukrainiennes s’engagent à mettre fin à toute activité militaire autour de l’usine et conviennent d’un « périmètre démilitarisé ».

Guterres a déclaré que cela inclurait “un engagement des forces russes à retirer tout le personnel et l’équipement militaires de ce périmètre et un engagement des forces ukrainiennes à ne pas y pénétrer”.

Interrogé par des journalistes sur la création d’une zone démilitarisée, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré que la proposition “n’est pas sérieuse”.

« Les Ukrainiens vont immédiatement intervenir et tout gâcher. Nous défendons, nous protégeons la station », a-t-il déclaré. « En fait, il n’est pas militarisé. Il n’y a pas d’équipement à la station.

Il a dit que les seuls Russes sur place gardaient l’usine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a fait l’éloge du rapport de l’AIEA.

Dans son adresse nocturne à la nation, Zelenskyy a loué les « références claires » du rapport à la présence de troupes et d’équipements militaires russes à l’usine. Il a également appelé à un mandat plus solide pour l’AIEA et a exhorté l’agence à soutenir explicitement l’affirmation de longue date de Kyiv selon laquelle les forces russes doivent se retirer de l’installation et de ses environs.

Les bombardements se sont poursuivis autour de l’usine mardi, un jour après qu’elle a de nouveau été coupée du réseau électrique ukrainien et placée dans la position précaire de compter sur sa propre énergie pour faire fonctionner ses systèmes de sécurité.

Normalement, la centrale dépend de l’énergie de l’extérieur pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement critiques qui empêchent la surchauffe de ses réacteurs et de son combustible usé. Une perte de ces systèmes pourrait entraîner une fusion ou une autre libération de rayonnement.

“Pour les professionnels de la radioprotection, pour les Ukrainiens et même les Russes, et ceux d’Europe centrale, c’est une période très inquiétante – et c’est un euphémisme”, a déclaré Paul Dorfman, expert en sûreté nucléaire à l’Université du Sussex en Angleterre.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé Enerhodar, la ville où se trouve l’usine. Les Ukrainiens ont également accusé les forces du Kremlin d’avoir tiré sur une ville de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale électrique.

Le maire ukrainien d’Enerhodar, Dmytro Orlov, a signalé une puissante explosion dans la ville vers midi. L’explosion a laissé la ville de 53 000 habitants coupée de son approvisionnement en électricité et en eau. La cause de l’explosion n’était pas immédiatement claire.

Les dirigeants mondiaux ont appelé à la démilitarisation de l’usine, qui est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre mais qui est dirigée par des ingénieurs ukrainiens.

Dans son rapport, l’AIEA n’a pas attribué de responsabilité au bombardement de l’usine. L’agence a cherché à rester à l’écart de la mêlée politique.

Il a noté qu’à plusieurs reprises, l’usine a perdu, en tout ou en partie, son alimentation électrique hors site en raison d’activités militaires dans la région. L’agence onusienne a déclaré qu’une ligne d’alimentation électrique de secours devrait être rétablie et a demandé que “toutes les activités militaires susceptibles d’affecter les systèmes d’alimentation électrique cessent”.

En outre, l’AIEA a averti que le personnel ukrainien qui exploite la centrale sous occupation militaire russe est « constamment soumis à un stress et à une pression élevés, en particulier avec le personnel limité disponible » – une situation qui pourrait « entraîner une augmentation des erreurs humaines avec des implications pour la sûreté nucléaire. ”

Il a recommandé qu’« un environnement de travail approprié, y compris un soutien familial », soit rétabli.

L’AIEA a également déclaré que le personnel n’avait pas un accès illimité à certaines parties de la centrale et devait obtenir l’autorisation des forces d’occupation russes pour atteindre les bassins de refroidissement où le combustible usé est conservé. Grossi a exprimé sa crainte que cela puisse entraver la réponse du personnel en cas d’urgence.

Le rapport indique que l’équipe a vu du personnel militaire russe, des véhicules et du matériel à divers endroits, y compris plusieurs camions militaires sur le sol de deux salles des turbines. Il a appelé à “le retrait des véhicules des zones susceptibles d’interférer avec le fonctionnement des systèmes et équipements de sûreté et de sécurité”.

Deux inspecteurs de la mission de l’AIEA sont restés à l’usine, une décision saluée par le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak.

“Il y a maintenant des troupes russes qui ne comprennent pas ce qui se passe, n’évaluent pas correctement les risques”, a déclaré Podolyak. “Il y a un certain nombre de nos travailleurs là-bas, qui ont besoin d’une sorte de protection, des gens de la communauté internationale se tenant à leurs côtés et disant (aux troupes russes) : ‘Ne touchez pas ces gens, laissez-les travailler.'”

Lundi, l’AIEA a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient signalé que la dernière ligne de transmission de l’usine la reliant au réseau électrique national avait été déconnectée pour permettre aux travailleurs d’éteindre un incendie causé par des bombardements.

Le ministre ukrainien de l’Énergie, Herman Halushchenko, a déclaré à la télévision ukrainienne : “Toute réparation est impossible à ce stade – il y a des hostilités en cours autour de la centrale”.

Dans l’intervalle, le seul réacteur encore opérationnel de la centrale “produira l’énergie dont la centrale a besoin pour sa sécurité et d’autres fonctions”, a déclaré l’AIEA.

Mycle Schneider, un analyste indépendant au Canada sur l’énergie nucléaire, a déclaré que cela signifie que la centrale fonctionnait probablement en “mode îlot”, ou produisait de l’électricité pour ses propres opérations.

“Le mode îlot est un moyen très fragile, instable et peu fiable de fournir une alimentation électrique continue à une centrale nucléaire”, a déclaré Schneider. Il a déclaré que “de nombreuses tentatives d’îlotage, sinon la plupart, échouent”.

L’usine de Zaporizhzhia dispose de générateurs de secours au diesel pour produire de l’énergie pour faire fonctionner l’endroit si la source extérieure est interrompue. Mais Schneider a déclaré que les opérateurs de l’usine avaient peut-être décidé de passer d’abord en mode îlot.

Si la centrale se tourne vers les générateurs diesel en dernier recours et qu’ils tombent en panne, le réacteur et le combustible usé pourraient rapidement surchauffer, a-t-il déclaré.

Les experts disent que les réacteurs de Zaporizhzhia sont conçus pour résister aux catastrophes naturelles et même aux accidents d’avion, mais les combats imprévisibles ont menacé à plusieurs reprises les systèmes de refroidissement. L’Ukraine en 1986 a été le site du pire accident nucléaire au monde, l’explosion de Tchernobyl.

Les services de renseignement ukrainiens ont rapporté que les habitants d’Enerhodar fuyaient la ville par peur. La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré que la Russie devrait organiser des couloirs sûrs pour les femmes et les enfants vivant à proximité.

« Les gens en masse nous demandent de l’aide. Ils essaient de quitter le territoire dangereux, mais il n’y a pas de couloirs », a déclaré Vereshchuk à la télévision ukrainienne.

Pendant ce temps, des coups de feu et des explosions ont été entendus mardi après-midi dans la ville de Berdyansk, occupée par la Russie, dans le sud-est de l’Ukraine, les médias d’État russes rapportant que la voiture du “commandant de la ville” installé au Kremlin avait explosé. L’agence de presse RIA Novosti a déclaré que le responsable, Artem Bardin, était dans un état grave et qu’une fusillade a suivi la tentative d’assassinat.

L’agence a cité des responsables locaux soutenus par la Russie disant qu’ils avaient lancé une chasse à l’homme pour les “saboteurs ukrainiens” responsables.

—Hanna Arhirova, Associated Press

RussieUkraineNations Unies