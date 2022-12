Une agence de renseignement financier surveille les signes de financement du terrorisme local

Les efforts déployés par l’agence de renseignement financier du Canada au cours des trois dernières années ont révélé des activités liées au terrorisme local, au financement de groupes terroristes internationaux et aux tentatives de Canadiens de participer à l’extrémisme à l’étranger.

Ces trois thèmes principaux ressortent de l’examen par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada de ses divulgations de renseignements aux services de police et de sécurité de janvier 2019 à octobre 2022 concernant le financement d’activités terroristes.

Le centre fédéral, connu sous le nom de Fintrac, s’appuie sur l’analyse pour aider les banques et autres qui gèrent de grosses sommes à mieux repérer les transactions louches liées au terrorisme.

Par exemple, selon Fintrac, dans une alerte opérationnelle récemment publiée, les détails de la transaction peuvent inclure des références à des mots, des phrases ou des chiffres liés à des groupes ou des symboles extrémistes violents.

Le centre se concentre sur les espèces liées au terrorisme, au blanchiment d’argent et à d’autres crimes en passant au crible les données des banques, des compagnies d’assurance, des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de services monétaires, des courtiers immobiliers, des casinos et autres.

À son tour, Fintrac divulgue des renseignements à la police et aux partenaires de sécurité.

À l’aide des renseignements recueillis auprès d’entreprises canadiennes, le centre a fait 355 divulgations en 2021-2022 aux organismes d’application de la loi et de sécurité nationale du Canada à l’appui d’enquêtes liées au financement d’activités terroristes.

Parmi les divulgations des dernières années au cours desquelles la cible du terrorisme était au Canada — qu’un événement se soit éventuellement produit ou non — la plupart étaient liées à l’extrémisme violent à motivation idéologique.

Les autorités affirment que cet extrémisme est motivé par la xénophobie et les griefs liés au sexe, à l’opposition à l’autorité ou à d’autres causes personnelles, parfois en combinaison les uns avec les autres.

D’après l’analyse de Fintrac, les extrémistes motivés par l’idéologie au Canada se répartissaient en trois sous-catégories : les acteurs isolés, les réseaux transfrontaliers et les groupes organisés.

Les acteurs solitaires avaient tendance à s’autofinancer, parfois grâce à la masse salariale ou aux dépôts d’aide gouvernementale, a constaté le centre.

Les réseaux transfrontaliers utilisaient principalement de grandes entreprises de services monétaires pour transférer des fonds, ainsi que des transferts de fonds électroniques, tandis que des groupes organisés collectaient des fonds par diverses méthodes.

Comme le blanchiment d’argent, les fonds destinés au financement des activités terroristes peuvent provenir de sources criminelles telles que le trafic de drogue, explique Fintrac. Cependant, contrairement au blanchiment d’argent, l’argent peut également provenir de sources légitimes, notamment des dons et des bénéfices commerciaux.

La nouvelle alerte opérationnelle – et la liste des signes révélateurs à surveiller – devraient être utiles aux agences qui relèvent du centre “parce qu’historiquement et traditionnellement, il est plus facile d’identifier le blanchiment d’argent que le financement du terrorisme”, a déclaré Barry MacKillop, directeur adjoint du centre. du renseignement chez Fintrac.

Aucun des suivis nationaux n’était lié de quelque manière que ce soit aux manifestations du “Freedom Convoy” de l’hiver dernier, car elles n’impliquaient aucune activité ou financement terroriste, a déclaré MacKillop dans une interview.

Les transactions liées au financement de groupes terroristes internationaux consistaient principalement en des transferts de fonds vers des pays concernés par ces activités, notamment l’Iraq, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Yémen.

Ces transferts, souvent financés par des dépôts en espèces, ont été effectués par des personnes au Canada utilisant des entreprises de services monétaires dans de nombreux cas, a constaté Fintrac.

Dans les révélations analysées, le groupe terroriste international le plus fréquemment identifié était Daech, également connu sous le nom d’État islamique d’Irak et du Levant, suivi du Hezbollah, indique l’alerte.

« Une grande partie des fonds soupçonnés de soutenir Daech ont été envoyés en Turquie, souvent dans des régions ou des villes proches de la frontière turco-syrienne, une région particulièrement à haut risque pour le financement des activités terroristes.

Les fonds soupçonnés de financer le Hezbollah étaient fréquemment envoyés ou reçus par des personnes ou des organisations faisant référence à la vente de voitures ou cotées dans l’industrie automobile.

Fintrac a également continué de recevoir des informations sur des transactions financières suspectes liées à la menace que des Canadiens voyagent pour participer à des activités extrémistes.

L’agence a remarqué que ces voyageurs vidaient souvent leurs comptes bancaires avant de partir et utilisaient des cartes de débit ou de crédit le long des couloirs de voyage connus vers une zone de conflit. De plus, les comptes étaient souvent inactifs pendant que le voyageur était à l’étranger, redevenant actifs à son retour au Canada.

Les voyageurs extrémistes revenant au Canada envoyaient ou recevaient fréquemment des virements internationaux et recevaient des dépôts en espèces de tiers sans but précis.

Dans certains cas, les plans de voyage ont été interrompus avant que les personnes puissent quitter le Canada grâce à l’action des organismes d’application de la loi.

“Certains de nos renseignements ont pu soutenir leurs enquêtes”, a déclaré MacKillop.

Jim Bronskill, La Presse canadienne

