Le régime méditerranéen vanté et la gastronomie française font l’objet d’une certaine concurrence: l’agence de sécurité alimentaire de l’Union européenne affirme que les vers sont bons à manger.

L’agence basée à Parme a publié mercredi un avis scientifique sur la sécurité des vers de farine jaunes séchés et leur a donné un coup de pouce. Les chercheurs ont déclaré que les vers, consommés entiers ou sous forme de poudre, sont une collation riche en protéines ou un ingrédient pour d’autres aliments.

Des réactions allergiques peuvent survenir, notamment en fonction du type d’aliment donné aux punaises, connu officiellement sous le nom de larve de Tenebrio molitor. Mais dans l’ensemble, «le groupe d’experts conclut que le (nouvel aliment) est sûr selon les utilisations et les niveaux d’utilisation proposés.»

Ainsi, l’Union européenne a désormais pesé sur les vers de la même manière que les Nations Unies. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a défendu en 2013 les insectes comestibles en tant qu’aliment faible en gras et riche en protéines pour les personnes, les animaux domestiques et le bétail, qui est bon pour l’environnement et aide à nourrir les affamés.

Auparavant, des scientifiques américains tentaient de déterminer si les pythons étaient sans danger pour la consommation.

La Florida Fish and Wildlife Conservative Commission s’est associée au ministère de la Santé pour savoir si les pythons sont sans danger pour nous. Le prédateur non venimeux pourrait bientôt se rendre aux menus et aux tables de dîner à travers la Floride si les scientifiques confirment que les niveaux de mercure dans les pythons peuvent lui permettre d’être consommés.

Les pythons birmans se trouvent dans l’écosystème des Everglades dans le sud de la Floride et sont extrêmement envahissants dans la nature, ce qui constitue une menace sérieuse pour la faune indigène de la région. Le FWC s’est associé à de nombreuses organisations pour gérer les pythons birmans et encourage également la participation du public. Les résidents sont encouragés à retirer ou à tuer les pythons sur des terres privées à tout moment avec la permission du propriétaire foncier et à signaler toute observation aux autorités.

Dans une tentative de gérer leur population, les scientifiques espèrent que les Floridiens pourraient bientôt manger des pythons après l’étude. L’étude vise à déterminer et à partager «des avis de consommation pour les pythons birmans du sud de la Floride afin de mieux informer le public».

(Avec les contributions d’Associated Press)