Une agence de l’ONU réduit l’aide en espèces aux réfugiés syriens en Jordanie, sonnant l’alarme sur sa crise de financement

BEYROUTH (AP) – L’agence alimentaire des Nations Unies a annoncé mardi qu’elle réduirait l’aide mensuelle en espèces pour 120 000 réfugiés syriens vivant dans deux camps en Jordanie en raison de ce qu’elle a décrit comme une « crise de financement sans précédent ».

La Jordanie est un pays de 11 millions d’habitants et accueille quelque 1,3 million de réfugiés syriens. La plupart d’entre eux vivent dans des villes et des villages à travers le royaume, tandis que plusieurs dizaines de milliers se sont installés dans deux camps – Zaatari et Azraq. À partir d’août, l’allocation mensuelle en espèces pour les résidents du camp sera réduite de 32 dollars à 21 dollars, a annoncé le Programme alimentaire mondial.

Les responsables jordaniens ont averti que le royaume ne peut pas combler le vide laissé par les donateurs internationaux.

L’annonce du Programme alimentaire mondial intervient après que l’agence a déclaré la semaine dernière qu’elle couperait progressivement 50 000 réfugiés en Jordanie de son aide. Le programme avait initialement couvert 465 000 réfugiés.

Les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires internationales ont du mal depuis des années à atteindre les exigences budgétaires pour leur aide en Syrie et pour les réfugiés syriens dans les pays voisins en raison de la lassitude des donateurs, de l’impact économique de la pandémie de coronavirus et de la guerre de l’Ukraine avec la Russie.

Bien que le gouvernement du président syrien Bashar Assad ait pu récupérer de vastes étendues de territoire avec l’aide des alliés de la Russie et de l’Iran, la crise dans ce pays déchiré par la guerre reste dans une impasse.

« Alors que les financements se tarissent, nos mains sont liées », a déclaré Alberto Correia Mendes, le représentant du PAM pour la Jordanie.

L’agence a déclaré que même avec les coupes actuelles, elle fait toujours face à un manque de financement de quelque 41 millions de dollars et pourrait devoir imposer des mesures supplémentaires.

Les coupes budgétaires ont également eu un impact sur des millions de réfugiés syriens au Liban et en Turquie, où la rhétorique anti-réfugiés et les appels aux expulsions massives ont augmenté à la lumière des troubles économiques et politiques.

Le soulèvement syrien transformé en guerre civile, qui en est maintenant à sa 13e année, a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de sa population d’avant-guerre de 23 millions.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a évoqué l’incapacité du royaume à combler les déficits de financement lors de la conférence annuelle des donateurs sur la Syrie qui s’est tenue cette année à Bruxelles en juin dernier. La semaine dernière, il a de nouveau prévenu que « les réfugiés vont souffrir ».

« Ce n’est pas sur la Jordanie. C’est sur ceux qui coupent le soutien », a-t-il déclaré. « Offrir une vie digne aux réfugiés est une responsabilité mondiale. Ce n’est pas seulement le nôtre en tant que pays hôte.

Dominik Bartsch, représentant de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés en Jordanie, a déclaré que la réduction de l’aide a obligé les agences à ne se tourner que vers les familles les plus vulnérables, laissant de nombreuses personnes dans le besoin sans assistance.

« Il existe un risque imminent que la situation redevienne une crise humanitaire avec de graves conséquences pour les réfugiés et les communautés d’accueil », a déclaré Bartsch.

Lors d’une visite à Damas le 4 juillet, où il a rencontré Assad, Safadi a appelé à investir dans les infrastructures délabrées de la Syrie pour accélérer le retour volontaire des réfugiés. La Jordanie a également mené des pourparlers régionaux avec Damas pour trouver une solution pour mettre fin au conflit.

Les pays occidentaux sanctionnent toujours la Syrie, y compris pour des crimes de guerre présumés et son implication dans le trafic de drogue, et n’ont pas approuvé le rétablissement des liens avec Assad ou le financement de la reconstruction, comme l’ont fait les pays arabes.

___

Cette version a corrigé le fait que la plupart des réfugiés syriens en Jordanie vivent dans des communautés jordaniennes, et non dans des camps.

Kareem Chehayeb, Associated Press