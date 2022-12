Une agence de l’ONU enquête sur l’origine des réfugiés rohingyas en Indonésie

Une vidéo affligeante largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait les Rohingyas déshydratés et épuisés, faiblement effondrés et émaciés, beaucoup criant à l’aide.

PIDIE, Indonésie – Une agence des Nations Unies cherche des informations sur le voyage de plus de 100 réfugiés musulmans rohingyas qui ont débarqué sur une plage indonésienne cette semaine, et a averti mardi qu’il y en aurait probablement plus.

“Ils sont très faibles à cause de la déshydratation et de l’épuisement après des semaines en mer”, a déclaré Fauzi.

“Avec des conflits prolongés et des situations d’insécurité dans leur pays d’origine, il est possible que le mouvement des réfugiés pour trouver des endroits sûrs continue de croître”, a-t-il déclaré.

Lewa a déclaré à AP par e-mail que les arrivées faisaient partie de cinq groupes de réfugiés rohingyas qui avaient quitté le district de Cox’s Bazar au Bangladesh fin novembre par des bateaux plus petits pour éviter d’être détectés par les garde-côtes locaux avant d’être transférés sur cinq bateaux plus grands pour leurs voyages respectifs.

Les quatrième et cinquième bateaux « ont finalement débarqué dans la partie nord de Aceh, Indonésie, tôt dimanche et en fin d’après-midi lundi », a déclaré Lewa, après des semaines pendant lesquelles son organisation a imploré l’aide des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

L’un des réfugiés qui parlait un peu le malais et s’est identifié comme Rosyid, a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient quitté un camp au Bangladesh fin novembre et qu’ils avaient dérivé en haute mer. Il a dit qu’au moins “20 d’entre nous sont morts à bord à cause des hautes vagues et des malades, et leurs corps ont été jetés à la mer”.