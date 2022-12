Une agence de l’ONU enquête sur l’origine des réfugiés rohingyas en Indonésie

PIDIE, Indonésie (AP) – Une agence des Nations Unies cherche des informations sur le voyage de plus de 100 réfugiés musulmans rohingyas qui ont débarqué sur une plage indonésienne cette semaine, et a averti mardi qu’il y en aurait probablement plus.

Une vidéo affligeante largement diffusée sur les réseaux sociaux montrait les Rohingyas déshydratés et épuisés, faiblement effondrés et émaciés, beaucoup criant à l’aide.

Au moins 185 hommes, femmes et enfants ont débarqué d’un bateau en bois branlant lundi au crépuscule sur la plage d’Ujong Pie à Muara Tiga, un village côtier du district de Pidie à Aceh, a déclaré le chef de la police locale Fauzi, qui porte un seul nom.

“Ils sont très faibles à cause de la déshydratation et de l’épuisement après des semaines en mer”, a déclaré Fauzi.

Muhammad Rafki Syukri, l’associé à la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré que l’agence fournirait des traducteurs en langue rohingya et des conseils pour déterminer s’ils faisaient partie du groupe de 190 Rohingyas qui, selon les Nations Unies, dérivent dans un petit bateau en la mer d’Andaman pendant un mois.

“Avec des conflits prolongés et des situations d’insécurité dans leur pays d’origine, il est possible que le mouvement des réfugiés pour trouver des endroits sûrs continue de croître”, a-t-il déclaré.

Chris Lewa, le directeur du projet Arakan, qui travaille en faveur des Rohingyas du Myanmar, a confirmé mardi que le bateau qui a atterri lundi sur la plage d’Ujong Pie appartenait au groupe de 190 Rohingyas.

Mais Syukri a déclaré que le HCR ne pouvait pas vérifier ces informations et continuait de se coordonner avec les gouvernements de la région.

“Mais nous continuerons à rechercher des informations supplémentaires pour garantir les données réelles”, a déclaré Syukri aux journalistes mardi lors d’une visite aux réfugiés rohingyas dans une école fermée pour la période des fêtes dans le village de Muara Tiga.

Lewa a déclaré à AP par e-mail que les arrivées faisaient partie de cinq groupes de réfugiés rohingyas qui avaient quitté le district de Cox’s Bazar au Bangladesh fin novembre par des bateaux plus petits pour éviter d’être détectés par les garde-côtes locaux avant d’être transférés sur cinq bateaux plus grands pour leurs voyages respectifs.

Les quatrième et cinquième bateaux “ont finalement atterri dans la partie nord d’Aceh, en Indonésie, tôt dimanche et en fin d’après-midi lundi”, a déclaré Lewa, après des semaines pendant lesquelles son organisation a supplié les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est de les aider.

L’un des réfugiés qui parlait un peu le malais et s’est identifié comme Rosyid, a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient quitté un camp au Bangladesh fin novembre et qu’ils avaient dérivé en haute mer. Il a dit qu’au moins “20 d’entre nous sont morts à bord à cause des hautes vagues et des malades, et leurs corps ont été jetés à la mer”.

Les forces de sécurité du Myanmar ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons appartenant à des Rohingyas, les faisant fuir vers le Bangladesh et au-delà.

La Malaisie a été une destination commune pour de nombreux réfugiés arrivant par bateau, mais ils ont également été détenus dans le pays.

Bien que l’Indonésie voisine ne soit pas signataire de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés de 1951, le HCR a déclaré qu’un règlement présidentiel de 2016 fournit un cadre juridique régissant le traitement des réfugiés sur des bateaux en détresse près de l’Indonésie et les aide à débarquer.

Les rédacteurs d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie, et Grant Peck à Bangkok ont ​​contribué à ce rapport.

Rahmat Mirza, The Associated Press