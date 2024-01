Une agence de l’ONU en difficulté prévient que ses opérations d’aide à Gaza « s’effondrent » suite à une vague de coupes budgétaires | Ap

RAFAH, Bande de Gaza (AP) — Le chef de la principale agence humanitaire des Nations Unies dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre, a averti samedi soir que son travail s’effondrait après que neuf pays ont décidé de réduire leur financement en raison d’allégations selon lesquelles plusieurs employés de l’agence auraient participé à l’opération meurtrière du Hamas. attaque contre Israël il y a quatre mois.

Philippe Lazzarini, chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, s’est dit choqué que de telles décisions aient été prises alors que « la famine menace » dans le pays. Guerre en cours entre Israël et le Hamas. « Les Palestiniens de Gaza n’avaient pas besoin de cette punition collective supplémentaire », a-t-il écrit sur X. « Cela nous souille tous ».

Son avertissement est intervenu un jour après avoir annoncé qu’il avait licencié et qu’il enquêtait sur plusieurs employés de l’agence. allégations selon lesquelles ils auraient participé lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël qui a déclenché la guerre. Les États-Unis, qui ont déclaré que 12 employés de l’agence faisaient l’objet d’une enquête, ont immédiatement annoncé qu’ils suspendaient leur financement, suivis par plusieurs autres pays, dont la Grande-Bretagne, l’Italie et la Finlande.

L’agence, qui compte 13 000 employés à Gaza, pour la plupart des Palestiniens, est la principale organisation venant en aide à la population de Gaza dans un contexte de catastrophe humanitaire. Plus de 2 millions des 2,3 millions d’habitants du territoire en dépendent pour leur « pure survie », y compris pour se nourrir et se loger, a déclaré Lazzarini, avertissant que cette bouée de sauvetage peut « s’effondrer à tout moment ».

La guerre entre Israël et le Hamas a tué plus de 26 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales. détruit de vastes étendues de Gaza et déplacé près de 85 % des 2,3 millions d’habitants du territoire. L’attaque du Hamas dans le sud d’Israël a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et environ 250 otages ont été pris.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a repoussé samedi après la Décision de la Cour internationale de Justice limiter la mort et la destruction dans l’armée Offensive à Gazadéclarant que « nous décidons et agissons en fonction de ce qui est requis pour notre sécurité ».

Parmi les premiers décès signalés depuis la décision, des témoins ont déclaré que trois Palestiniens avaient été tués dans une frappe aérienne qui, selon Israël, visait un commandant du Hamas.

L’armée israélienne fait l’objet d’une surveillance croissante maintenant que le plus haut tribunal des Nations Unies a demandé à Israël pour un rapport de conformité dans un mois. La décision contraignante du tribunal rendue vendredi ne va pas jusqu’à ordonner un cessez-le-feu, mais ses ordres constituent en partie une réprimande de la conduite d’Israël dans sa guerre de près de quatre mois contre les dirigeants du Hamas à Gaza.

Au moins 174 Palestiniens ont été tués au cours de la dernière journée, selon le Ministère de la Santé à Gaza dit. Il ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans ses bilans, mais a déclaré qu’environ les deux tiers sont des femmes et des enfants.

Israël tient le Hamas pour responsable des pertes civiles, affirmant que les militants s’intègrent dans la population locale. Israël affirme que son offensive aérienne et terrestre à Gaza a tué plus de 9 000 militants.

L’armée israélienne a déclaré avoir mené plusieurs « raids ciblés sur des cibles terroristes » dans la ville méridionale de Khan Younis, en plus de la frappe aérienne à Rafah, à proximité, ciblant un commandant du Hamas.

Bilal al-Siksik a déclaré que sa femme, son fils et sa fille avaient été tués lors de l’attaque de Rafah, survenue alors qu’ils dormaient. Il a déclaré que la décision du tribunal de l’ONU ne signifiait pas grand-chose puisqu’elle n’arrêtait pas la guerre.

« Personne ne peut parler devant eux (Israël). L’Amérique, avec toute sa grandeur et sa force, ne peut rien faire”, a-t-il déclaré, debout à côté des décombres et du métal tordu de sa maison.

Plus d’un million de personnes se sont entassées à Rafah et dans ses environs après qu’Israël a ordonné aux civils d’y chercher refuge. Les zones d’évacuation désignées ont fait l’objet de frappes aériennes à plusieurs reprises, Israël affirmant qu’il poursuivrait les militants si nécessaire.

À Muwasi, une étroite bande côtière autrefois désignée comme zone de sécurité mais frappée ces derniers jours, des Palestiniens déplacés marchaient sur la pointe des pieds, chaussés de sandales, dans des flaques d’eau remplies d’ordures, par temps humide et froid. Les murs de draps et de bâches gonflaient au gré du vent. Une mère a pleuré après que la pluie s’est infiltrée et a trempé les couvertures.

«C’est notre vie. Nous n’avons rien et nous avons quitté (nos maisons) sans rien », a déclaré Bassam Bolbol, dont la famille s’est retrouvée à Muwasi après avoir quitté Khan Younis et n’avoir trouvé aucun abri à Rafah.

La frustration face à l’incertitude grandit. Alors que des milliers de Gazaouis fuyaient Khan Younis vers Muwasi, Israël a partagé une vidéo montrant une foule semblant appeler à renverser le Hamas.

Le affaire portée par l’Afrique du Sud devant le tribunal de l’ONU, Israël a affirmé qu’il commettait un génocide contre la population de Gaza, ce qu’Israël nie avec véhémence. Une décision finale devrait prendre des années.

Le tribunal a ordonné à Israël d’acheminer de toute urgence une aide à Gaza, où l’ONU a déclaré que l’aide entrant sur le territoire restait bien inférieure à la moyenne quotidienne de 500 camions avant la guerre. L’ONU affirme également que l’accès au centre et au nord de Gaza a diminué en raison de « retards excessifs » aux points de contrôle et de l’intensification de l’activité militaire.

L’Organisation mondiale de la santé et l’organisation caritative médicale MSF ont émis des avertissements urgents concernant le plus grand établissement de santé de Khan Younis, l’hôpital Nasser, affirmant que le personnel restant pouvait à peine fonctionner en raison du manque de fournitures et des combats intenses à proximité.

Des images de l’OMS ont montré des personnes dans un établissement bondé en train d’être soignées sur des sols tachés de sang tandis que leurs proches criaient et se bousculaient. Des chats récupérés sur un tas de déchets médicaux.

« Ce sont les seuls analgésiques dont nous disposons. Si vous voulez les compter, ils ne concernent que cinq ou quatre patients », a déclaré le Dr Muhammad Harara.

Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qidra, a déclaré dans un communiqué que l’hôpital Nasser manquait d’anesthésie et d’autres médicaments pour les unités de soins intensifs et souffrait de « dangereuses » pénuries de sang.

Les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, appellent de plus en plus à la retenue et à ce que davantage d’aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza. tout en soutenant l’offensive.

D’autres médiations sont à prévoir pour parvenir à un accord à conclure la libération des otages qui restent captifs à Gaza. Plus de 100 personnes ont été libérées lors d’un échange contre des prisonniers palestiniens lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre. Un nombre indéterminé des 136 personnes restantes seraient morts.

Le directeur de la CIA américaine rencontrera en Europe les chefs des agences de renseignement d’Israël et d’Égypte ainsi que le Premier ministre du Qatar, selon trois sources proches du dossier qui ont insisté sur l’anonymat pour discuter de ces discussions sensibles.

Netanyahu a déclaré dans son discours qu’il ne retirerait pas « un seul mot » de ses critiques antérieures à l’égard du Qatar, l’accusant à nouveau d’héberger des dirigeants du Hamas et de financer le Hamas.

“S’ils se positionnent en médiateur, alors s’il vous plaît, laissez-les le prouver et ramener les otages, et en attendant, leur livrer les médicaments”, a-t-il déclaré.

Alors que les commentaires du Premier ministre semblaient destinés à sa base de partisans de droite, d’autres Israéliens se sont de nouveau rassemblés à Tel Aviv et devant la résidence de Netanyahu à Jérusalem pour appeler à de nouvelles élections, frustrés par l’échec du gouvernement à ramener tous les otages chez eux. Israël marquait également Journée internationale de commémoration de l’Holocausteaux côtés d’autres pays autour du monde.

Le Hamas a déclaré qu’il ne libérerait les otages qu’en échange de la fin de la guerre et de la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Shurafa a rapporté de Deir al-Balah, dans la bande de Gaza. Aamer Madhani, Matthew Lee et Zeke Miller à Washington, Julia Frankel à Jérusalem et Elena Becatoros à Athènes, en Grèce, ont contribué.

Suivez la couverture par AP de la guerre entre Israël et le Hamas sur https://apnews.com/hub/israel-hamas-war