Une agence de l’ONU demande l’arrêt de la déportation dominicaine des Haïtiens

“La violence armée incessante et les violations systématiques des droits de l’homme en Haïti ne permettent pas actuellement le retour sûr, digne et durable des Haïtiens dans le pays”, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, dans un communiqué.

Les autorités dominicaines affirment avoir expulsé 43 900 migrants, principalement des Haïtiens, entre juillet et octobre. Les chiffres des expulsions ont également augmenté d’environ 50 % entre septembre et octobre.

“Les attaques de gangs armés et la récente épidémie de choléra ont exacerbé une situation humanitaire déjà dramatique en Haïti, qui est marquée par une insécurité alimentaire aiguë, des pénuries de carburant et des soins de santé et d’assainissement limités”, a déclaré l’agence. “Des millions d’enfants ne peuvent pas aller à l’école, souffrent de malnutrition et vivent dans la peur.”