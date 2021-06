Une agence catholique de placement en famille d’accueil pourrait refuser des couples homosexuels

WASHINGTON – La Cour suprême a statué jeudi qu’une agence catholique de placement en famille d’accueil à Philadelphie pourrait refuser des couples homosexuels et lesbiens en tant que clients, une victoire pour les conservateurs avec le potentiel de modifier l’équilibre entre les droits LGBTQ et la protection de l’exercice religieux par le Premier Amendement.

Dans l’une des affaires les plus importantes devant une Cour suprême qui est passée à droite ces dernières années, les juges ont infligé la défaite la plus médiatisée aux défenseurs des droits des LGBTQ depuis qu’une décision de 2018 a absous un boulanger du Colorado de discrimination pour avoir refusé de créer une coutume gâteau de mariage pour un couple de même sexe.

Les services sociaux catholiques ont déclaré que ses opinions religieuses l’empêchent de sélectionner les couples de même sexe comme parents d’accueil. L’agence, avec une longue histoire de placement d’enfants en famille d’accueil, a déclaré qu’elle ne devrait pas être bloquée dans son travail à cause de ces opinions. Philadelphie a répliqué que toutes les agences de placement familial sont tenues de ne pas discriminer sur la base de l’orientation sexuelle.

L’agence de placement catholique « ne cherche qu’un aménagement qui lui permettra de continuer à servir les enfants de Philadelphie d’une manière conforme à ses croyances religieuses ; elle ne cherche pas à imposer ces croyances à qui que ce soit d’autre », a écrit le juge en chef John Roberts pour un tribunal unanime. « Le refus de Philadelphie de conclure un contrat avec CSS pour la fourniture de services de placement familial à moins qu’il n’accepte de certifier les couples de même sexe en tant que parents nourriciers … viole le Premier Amendement. »

Le différend de Philadelphie faisait partie d’une série de défis soulevés par des groupes et des individus catholiques et religieux qui s’opposent au mariage homosexuel. Les défenseurs des LGBTQ ont remporté une victoire significative dans une décision de 2015 qui a légalisé le mariage homosexuel et dans une affaire l’année dernière dans laquelle le tribunal a étendu les protections fédérales contre la discrimination aux employés LGBTQ.

D’un autre côté, une Cour suprême divisée en 2018 a critiqué le traitement par le Colorado des objections religieuses d’un boulanger au mariage homosexuel en 2012. Les juges ont statué qu’une commission des droits civiques de l’État lui était hostile tout en permettant à d’autres boulangers de refuser de créer des gâteaux qui humiliaient les homosexuels et les mariages homosexuels. Il n’a pas été résolu si d’autres boulangers, fleuristes et photographes pouvaient refuser les services de mariage aux couples homosexuels.

La dernière décision s’inscrit dans une tendance selon laquelle la Haute Cour a considéré la religion avec bienveillance. Rien qu’en 2020, le tribunal a statué en faveur de la liberté religieuse en rendant l’enseignement religieux éligible à l’aide publique dans certaines circonstances, en exemptant les écoles religieuses de la plupart des plaintes pour discrimination en matière d’emploi et en autorisant des exemptions religieuses ou morales pour les employeurs qui s’opposent aux contraceptifs.

Et c’était après les décisions de ces dernières années qui ont rendu les églises éligibles à certains fonds publics, soutenu la prière publique lors des réunions du gouvernement, exempté les objecteurs religieux des lois concernant la contraception et le mariage homosexuel, et permis à une gigantesque croix latine de rester sur les terres du gouvernement.

Pendant près de deux heures de plaidoiries en novembre, de nombreux juges ont semblé se ranger du côté du groupe catholique. Le juge adjoint Brett Kavanaugh a reconnu à l’époque que les deux parties au conflit entre les droits religieux et les droits des homosexuels « justifiaient le respect ». Mais il a dit que Philadelphie semblait « chercher un combat ».

C’est en partie parce que, a-t-il dit, aucun couple de même sexe n’avait été refusé par l’agence catholique parce qu’ils s’étaient plutôt adressés à d’autres agences non religieuses.

La juge adjointe Sonia Sotomayor a répliqué lors d’arguments selon lesquels une décision pour le groupe catholique pourrait ouvrir d’autres défis épineux sur toute la ligne.

« Ce qui est dangereux, c’est l’idée qu’un entrepreneur avec une croyance religieuse puisse venir et dire, exclure d’autres religions d’être des familles, certifier des familles », a-t-elle déclaré. « Exclure une personne handicapée. Comment éviter cela ? Ou exclure les couples interracial. »

Un tribunal fédéral de district et la Cour d’appel américaine pour le 3e circuit, basée à Philadelphie, se sont rangés du côté de la ville dans cette affaire.

