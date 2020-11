Une agence américaine ouvre une enquête sur un problème de suspension de 115000 véhicules Tesla

WASHINGTON: La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a annoncé vendredi qu’elle avait ouvert une enquête sur environ 1150000 véhicules Tesla pour un problème de sécurité de la suspension avant.

Le régulateur de la sécurité automobile a déclaré qu’il ouvrait une évaluation préliminaire des véhicules 2015-2017 Model S et 2016-2017 Model X après avoir reçu 43 plaintes alléguant une défaillance des liaisons avant gauche ou droite de la suspension avant.

Tesla a publié en février 2017 un bulletin de service décrivant une condition de fabrication pouvant entraîner des défaillances de la suspension avant de la suspension avant, a déclaré la NHTSA.

Tesla n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le bulletin de service 2017 indiquait que certains véhicules avaient «des liaisons avant avant qui pourraient ne pas répondre aux spécifications de résistance de Tesla. En cas de défaillance de la liaison, le conducteur peut toujours garder le contrôle du véhicule, mais le pneu peut entrer en contact avec le revêtement du passage de roue. »

La NHTSA a déclaré que 32 plaintes concernaient des défaillances survenues lors de manœuvres de stationnement à basse vitesse, tandis que 11 se sont produites en conduisant. Huit autres plaintes peuvent également concerner le même problème, a ajouté la NHTSA.

L’agence a déclaré que «les plaintes semblent indiquer une tendance à la hausse, avec… trois des incidents à la vitesse de l’autoroute signalés au cours des trois derniers mois.

Le 20 novembre, un recours collectif a été déposé contre Tesla devant le tribunal de district américain de Californie pour des problèmes de suspension dans les véhicules Model S et X, affirmant que les véhicules présentaient des défauts pouvant entraîner une défaillance prématurée des composants de l’ensemble des bras de suspension avant et arrière.

Dans un article de blog en juin 2016, Tesla a nié tout défaut de sécurité dans les suspensions Model X ou Model S, mais a reconnu que la NHTSA avait demandé à l’entreprise de fournir de manière informelle des informations sur les suspensions sans ouvrir d’enquête formelle.

La semaine dernière, la NHTSA a déclaré qu’elle étendait une sonde distincte à près de 159000 véhicules Tesla Model S et Model X, la mettant à niveau vers une analyse technique, une étape nécessaire avant de pouvoir demander des rappels.

La NHTSA avait ouvert une évaluation préliminaire en juin sur les pannes de l’écran tactile. L’agence a déclaré que l’échec peut entraîner la perte de l’affichage de l’image de la caméra arrière en marche arrière et une visibilité arrière réduite lors de la marche arrière, et peut avoir un impact sur la capacité de désembuage et les carillons sonores liés au pilote automatique et aux clignotants.

Cette sonde couvre désormais les véhicules Tesla Model S de l’année modèle 2012-2018 et les véhicules Model X 2016-2018. L’enquête préliminaire a porté sur 63 000 voitures Tesla Model S.