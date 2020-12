Le fabricant chinois de smartphones Oppo pourrait bientôt lancer ses Oppo A15 en Inde, selon une image promotionnelle récemment trouvée. L’Oppo A15 succédera au smartphone économique Oppo A15 qui a été lancé dans le pays en octobre de cette année. Avant son lancement supposé, l’Oppo A15 a fait surface dans de nombreuses fuites, faisant allusion aux spécifications possibles du smartphone. Maintenant, l’image divulguée révèle la conception du smartphone et quelques spécifications clés de l’appareil.

L’image promotionnelle de l’Oppo A15 a été repérée par The Leaker. L’image ne fait pas allusion au prix du smartphone mais mentionne des offres de cashback et des options EMI gratuites de plusieurs institutions financières. L’Oppo A15 est au prix de Rs 8 990 en Inde pour la variante de base de 2 Go de RAM, tandis que le modèle de 3 Go de RAM est au prix de 9 990 Rs. L’image promotionnelle divulguée montre le smartphone avec un corps mince et un module triple caméra de forme carrée, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière. Le rapport Leaker indique que la configuration de la triple caméra AI comprendra un capteur principal de 13 mégapixels ainsi que deux tireurs de 2 mégapixels.

En outre, l’affiche révèle également que les Oppo A15 seront livrés avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les chiffres de la RAM indiquent que l’Oppo A15 sera plus puissant que son prédécesseur, l’Oppo A15. De plus, l’affiche divulguée indique que le smartphone sera livré avec un écran HD + de 6,52 pouces et une caméra arrière AI. Bien que ce soit tout ce que l’affiche divulguée a révélé, des fuites précédentes ont suggéré que l’Oppo A15 pourrait être livré avec un chipset MediaTek Heli P35 qui alimente également l’Oppo A15. Le smartphone devrait être lancé avant la fin de cette année, ont suggéré des rapports précédents.