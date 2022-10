Une affiche de Black Sabbath a montré à quel point nous pouvons être irrationnels lorsque nous investissons

Ci-dessous un extrait du nouveau livre de Bob Pisani « Tais-toi et continue de parler : Leçons sur la vie et l’investissement depuis le parquet de la Bourse de New York. Si vous pensez que connaître quelque chose sur l’économie comportementale vous empêche de faire des choses stupides, laissez-moi vous parler de l’affiche Black Sabbath que j’ai achetée. J’ai un passe-temps : je collectionne les affiches rock des années 60. Je sais, c’est un peu étrange, mais c’est amusant. Il s’agit de l’âge d’or du rock : Jimi Hendrix, les Doors, Cream, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Le style – généralement appelé “psychédélisme” – a eu un impact considérable sur les arts visuels des années 1960 et continue d’avoir un impact aujourd’hui. Les artistes qui ont créé ce style – Wes Wilson, Rick Griffin, Stanley Mouse, Alton Kelley, Lee Conklin, Randy Tuten, David Singer, Victor Moscoso et Bonnie MacLean – sont à mon avis les Toulouse-Lautrec de leur époque. La plupart de ces affiches ont été distribuées lors de concerts au Fillmore de San Francisco ou dans quelques autres lieux, puis ont été rapidement accrochées aux murs, déchirées et jetées. Il n’y a pas beaucoup de copies des premières affiches de l’aube du psychédélisme (1966-1968), et une petite communauté de collectionneurs qui commercialisent ces affiches s’est développée au cours des 40 dernières années.

Pendant la pandémie, j’ai affiché quelques-unes des affiches que j’avais encadrées sur mon mur derrière moi lorsque je diffusais. Ils ont été un succès instantané. Mon facteur cool sur les réseaux sociaux a explosé. Room Rater – un site Twitter qui évaluait les chambres des journalistes qui diffusaient depuis leurs maisons et leurs appartements – m’a donné un 9 sur 10, puis l’a augmenté à 10 sur 10. Qui savait qu’il y avait tant de Deadheads et de vieux hippies qui regardaient CNBC ? Comment j’ai failli perdre la tête en enchérissant sur une stupide affiche de Black Sabbath Un jour, je surveillais une vente aux enchères en ligne d’affiches rock. Une affiche de Black Sabbath de 1976 a été mise en vente. Je n’étais pas fan de Black Sabbath dans les années 1970. J’étais dans Led Zeppelin et les Who, mais c’était une affiche cool, avec Ozzie Osbourne agitant ses mains en l’air. L’offre d’ouverture était de 200 $. Sur une alouette, j’ai enchéri 400 $. J’ai pensé que 400 $ à 500 $ était un prix équitable et que l’enchère serait rapidement terminée. Immédiatement, quelqu’un contre-enchérit 500 $. Hum. Je ne veux pas vraiment cette affiche, mais je suis intrigué. Qui le veut ? J’ai enchéri 600 $. Immédiatement, il y a une contre-offre de 700 $. Hum. J’enchéris à nouveau. Une autre contre-offre. En deux minutes, nous sommes à 1 000 $. Maintenant je m’énerve. Qui diable veut tellement cette affiche ? Ce n’est pas comme si Black Sabbath avait un culte intense des collectionneurs, comme Zeppelin ou le Velvet Underground.

Du moins je ne le pensais pas. J’enchéris à nouveau. Une autre contre-offre, immédiatement. Deux minutes plus tard, nous sommes à 2 000 $. Maintenant, je crie sur mon ordinateur. Je ne veux pas de cette foutue affiche. Une minute plus tard, nous sommes à 2 500 $, puis 3 000 $. Maintenant, je me fous du prix. Je veux découvrir qui est cette personne, obtenir un rendez-vous, rouler l’affiche et la forcer dans sa gorge. Je veux leur faire manger cette foutue affiche. Quelques minutes plus tard, j’ai remporté l’affiche, à 3 499 $, plus une commission d’achat de 10 %. C’est qui l’idiot ici ? Le lendemain, j’ai fait quelque chose que je ne fais presque jamais. J’ai appelé la personne qui dirigeait la vente aux enchères, un revendeur très respecté spécialisé dans les affiches rock. Il n’est pas courant de demander qui sont les enchérisseurs concurrents aux enchères, mais l’enchère était terminée et je devais le savoir. Qui était cette personne ? Est-ce que j’enchéris contre Ozzie Osbourne lui-même ? Qui diable était prêt à dépenser 3 500 $ pour une putain d’affiche de Black Sabbath ? Qui est cet idiot, ai-je demandé à savoir ? Le revendeur a dit : “Je peux te dire qui était l’idiot, Bob. C’était toi. C’est toi l’idiot qui l’a acheté.” Et il avait raison. Qu’est-ce qu’il m’est arrivé? Les collectionneurs vous diront que pour être un collectionneur réussi à long terme, vous devez être discipliné. Vous devez savoir ce que vous êtes prêt à payer pour quelque chose et ne pas dépasser ce prix. Vous ne pouvez pas être emporté par l’émotion d’une vente aux enchères. Vous devez être prêt à partir. Je suis sorti perdant de la plupart des ventes aux enchères, parce que je n’étais pas prêt à payer plus que ce que je pensais qu’une affiche (ou une bande dessinée, une autre obsession d’il y a des décennies) valait. Que pensais-je que cette affiche valait ? 400 $ à 500 $. Comment ai-je su cela ? J’avais plusieurs décennies d’expérience en matière d’enchères sur des affiches de rock et, d’après ce que j’avais vu, j’ai pensé que c’était un prix raisonnable. Mais tout cela n’était qu’une supposition, comme c’est le cas pour tous les objets de collection. Avec les actions, vous avez au moins l’apparence d’essayer de déterminer quelle pourrait être la “valeur intrinsèque” de l’action, en fonction du type de dividende qu’elle verse, et de la valeur actuelle d’un futur flux de trésorerie qui pourrait se transformer en gains. C’est ce qu’on appelle «l’analyse fondamentale» et c’est la base de la plupart des investissements en actions à long terme. Mais il n’y a rien de tout cela en ce qui concerne les affiches ou tout autre type d’objet de collection. Une affiche rock ne sert à rien. Il ne verse pas de dividende ou ne fournit pas de flux de trésorerie futurs que vous pouvez essayer d’actualiser dans le présent. Il se trouve juste là. Même histoire avec l’or, et avec Bitcoin également. Que vaut cette affiche ? Cela vaut tout ce que quelqu’un est prêt à payer pour cela à ce moment-là. Il n’a pas de valeur intrinsèque, mais il a un prix. Et lorsque vous avez deux enchérisseurs qui, pour une raison ou pour une autre, décident qu’ils ne sont pas sensibles au prix, faites attention. Le prix peut vite devenir stupide. c’est exactement ce qui s’est passé. J’ai misé 400 $ et j’ai fini avec une affiche à 3 500 $ d’Ozzie Osbourne qui me regardait en face. Avec cette foutue affiche de Black Sabbath, j’ai violé toutes les règles. Je l’ai perdu. Quelque chose s’est cassé. Pourquoi l’ai-je perdu ? J’ai consulté le Dr Brad Klontz, planificateur financier agréé, psychologue et membre du CNBC Financial Wellness Council. Il est un expert en psychologie financière, en finance comportementale et en planification financière, et il est l’auteur de plusieurs livres, dont Money Mammoth : exploitez le pouvoir de la psychologie financière pour faire évoluer votre état d’esprit financier, éviter l’extinction et écraser vos objectifs financiers.

Brad m’a montré plusieurs façons dont ma pensée avait été faussée : Concurrence: La coopération est plus courante dans les relations et la compétition est plus courante avec des personnes non apparentées. La concurrence augmente lorsque l’offre est faible et la demande est élevée. Il est possible que l’anonymat de mon concurrent m’ait rendu plus compétitif. La psychologie de la rareté : Lorsque nous croyons qu’il nous manque quelque chose, nous devenons moins rationnels et sommes plus enclins à adopter des comportements autodestructeurs pour essayer de l’obtenir. L’effet de dotation : Nous avons tendance à surévaluer ce que nous possédons déjà. La mesure dans laquelle je fantasmais d’avoir déjà cette affiche sur mon mur aurait augmenté le prix que j’étais prêt à payer pour cela. Facilitation sociale: Être en présence des autres change notre comportement. Parfois, cela améliore nos performances et à d’autres moments, cela peut compromettre notre engagement à respecter nos plans, notamment en adoptant des comportements plus risqués que nous ne l’aurions fait si nous étions seuls. Il existe d’autres explications, dont celle offerte indirectement par le doyen des économistes comportementaux, Daniel Kahneman. Dans votre argent et votre cerveau : comment la nouvelle science de la neuroéconomie peut vous aider à devenir richeJason Zweig cite Kahneman en ces termes : “La prise de décision financière ne consiste pas nécessairement à gagner de l’argent. Il s’agit également de motifs intangibles comme éviter le regret ou atteindre la fierté.” Dieu merci, je suis tellement rationnel (pas) Ce sont certainement des facteurs qui se cachent dans mon esprit. Je ne voulais pas rater l’occasion d’acquérir une affiche rare (je ne l’avais jamais vue auparavant), et je voulais probablement le droit de me vanter de la posséder.