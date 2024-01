Une affaire potentiellement énorme devant la Cour suprême a un soutien conservateur caché

Une porte-parole de Cause of Action a déclaré que le groupe avait le droit constitutionnel de ne pas divulguer ses donateurs. La porte-parole, qui a requis l’anonymat, a déclaré que Cause of Action et Americans for Prosperity étaient des organisations distinctes. Ni M. Koch ni Koch Industries n’étaient impliqués dans cette affaire, a-t-elle déclaré. Koch Industries n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Réduire le pouvoir de l’État de réglementer les affaires est un objectif de longue date des militants juridiques conservateurs et de leurs bailleurs de fonds, qui se sont engagés depuis des années dans un effort visant à utiliser le système judiciaire pour réécrire le droit de l’environnement. En 2022, ils ont remporté une victoire avec une décision de la Cour suprême qui pourrait fortement limiter le pouvoir du gouvernement fédéral en matière de réduction du dioxyde de carbone provenant des centrales électriques. Les émissions liées à la combustion de combustibles fossiles sont l’une des principales causes du changement climatique.

La doctrine juridique contestée dans l’affaire de pêche, Loper Bright Enterprises c. Raimondo, n° 22-452, a des implications plus larges. La doctrine, connue sous le nom de déférence Chevron, après un arrêt de la Cour suprême de 1984 impliquant le géant pétrolier et gazier, autorise les agences fédérales à interpréter les ambiguïtés des lois adoptées par le Congrès.

Le Congrès n’est pas équipé pour gérer l’administration quotidienne des lois qu’il adopte, selon le raisonnement, il devrait donc s’appuyer sur les agences fédérales pour mettre en œuvre les lois et les politiques. Affaiblir ou éliminer la doctrine de la déférence Chevron pourrait limiter le pouvoir des agences fédérales d’interpréter les lois qu’elles administrent.