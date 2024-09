Une affaire non résolue au Kansas se termine 44 ans plus tard, alors qu’un homme est condamné pour avoir tué son ancien voisin en 1980

GREAT BEND, Kansas — Plus de 44 ans après qu’une étudiante infirmière a été tuée dans sa caravane dans le centre du Kansas, son ancien voisin a été condamné à une peine de 10 à 25 ans de prison pour l’avoir tuée.

L’enquête sur la mort par balle de Mary Robin Walter, 23 ans, de Great Bend, le 24 janvier 1980, était restée infructueuse jusqu’en 2022, lorsqu’un détective a persuadé le shérif du comté de Barton, Brian Bellendir, de rouvrir l’affaire et d’utiliser une technologie et des techniques qui n’étaient pas disponibles à l’époque.

Les nouvelles preuves ont mis en cause Steven L. Hanks, qui avait 25 ans à l’époque et qui avait été suspecté dès le début. Le bureau du procureur général du Kansas a déclaré dans un communiqué vendredi que c’était l’aveu de Hanks dans de nouvelles interviews qui a permis aux autorités de l’inculper en 2022, alors qu’il vivait à Burden, au Kansas.

Hanks, aujourd’hui âgé de 70 ans, a été condamné jeudi pour meurtre au deuxième degré. Son accord de plaidoyer en août prévoyait une peine d’au moins 5 ans et d’au plus 25 ans. Mais le juge du tribunal de district du comté de Barton, Steve Johnson, a dérogé jeudi à l’accord de plaidoyer et a condamné Hanks à une peine d’au moins 10 ans et d’au plus 25 ans.

Le shérif a déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait de la plus ancienne affaire non résolue du Kansas à avoir été résolue et à avoir abouti à une condamnation.

« Cela me dérange que de nombreuses personnes qui ont été si touchées par ce crime tragique soient décédées avant que le suspect ne soit traduit en justice », a déclaré Bellendir. a déclaré dans un communiqué Vendredi. « Je me considère chanceux d’avoir eu les ressources et le personnel diligent pour clore cette affaire. Le mérite d’avoir résolu cet homicide revient aux policiers dévoués qui ont eu la ténacité de le mener à une condamnation. »

Walter était une épouse, une mère et une étudiante en école d’infirmières lorsqu’elle a été touchée par plusieurs balles. La police a trouvé une arme de poing de calibre 22 sur les lieux et a confirmé qu’il s’agissait de l’arme du crime. Selon le shérif, personne n’avait enquêté activement sur l’affaire depuis au moins 1982 jusqu’à sa réouverture. a rapporté le Wichita Eagle.

Le sergent-détective Adam Hales et le lieutenant David Paden ont réinterrogé Hanks, un voisin de Walter à l’époque et un ancien suspect. Lors de ses interrogatoires, Hanks a admis avoir tué Walter, a déclaré le bureau du procureur général. La procureure générale adjointe Jessica Domme les a remerciés pour leur diligence.

« Le meurtrier de Robin a finalement été traduit en justice grâce à leur dévouement et à leur engagement dans cette affaire non résolue », a déclaré Domme dans le communiqué.

Hanks a passé du temps en prison pour un autre crime. Il a été arrêté en 1981 et accusé de viol, de coups et blessures, de vol et de cambriolage. Il a été condamné en 1983 et libéré en 1993, selon le Département des prisons du Kansas.

Les déclarations du bureau du shérif et du procureur général, ainsi que les dossiers judiciaires en ligne, ne précisent pas si Hanks a jamais révélé le mobile du meurtre de Walter. Le bureau du shérif a déclaré que Bellendir n’était pas disponible pour commenter samedi. Les responsables du bureau du procureur général et l’avocat de Hanks n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press samedi.