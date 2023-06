Une affaire judiciaire potentielle se profile alors que les Premières Nations contestent l’histoire territoriale du site de pêche clé de Chilcotin

Serpentant à travers le plateau de Chilcotin au sud-ouest de Williams Lake, en Colombie-Britannique, le canyon Farwell, avec ses falaises spectaculaires et ses eaux bleu-vert regorgeant de poissons, est un lieu d’importance culturelle et de beauté depuis des temps immémoriaux.

Pendant les mois d’été, c’est une plaque tournante de l’activité, y compris la pêche au saumon Chilko dans l’une des remontées de saumon restantes les plus fortes de la Colombie-Britannique.

C’est un paysage plein d’histoire riche et compliquée – et maintenant, des tensions de longue date éclatent entre les Premières Nations voisines sur le statut et l’utilisation du canyon.

La Première Nation de Williams Lake (WLFN) et le gouvernement national Tŝilhqot’in le revendiquent comme faisant partie de leur territoire traditionnel.

Le canyon Farwell a été un lieu de pêche important pour les peuples Tŝilhqot’in et Secwe̓pemc, et la montaison du saumon Chilko est l’une des plus importantes encore en Colombie-Britannique. (Kiera Elise Photographie/Soumis)

Alors que les pourparlers sont au point mort entre les deux nations, les déclarations publiques des deux groupes dirigeants affirmant ces revendications se sont succédé rapidement, le chef de la tribu du gouvernement national Tŝilhqot’in, le chef Joe Alphonse, affirmant qu’il n’a pas peur d’aller en justice à ce sujet.

Mais les experts juridiques autochtones craignent que le système juridique colonial n’offre peu de solutions à un conflit qui, à bien des égards, a été exacerbé par la violence et la dépossession coloniales.

Le chef Joe Alphonse, président tribal du gouvernement national Tsilhqot’in, photographié à Farwell Canyon en octobre 2014. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

Conflit frémissant

Plus tôt ce mois-ci, WLFN a annoncé son intention de mener des travaux de recherche et de planification à Farwell Canyon, y compris des études archéologiques, la collecte de données environnementales et des études sur les incendies de forêt.

Quelques jours plus tard, les Tŝilhqot’in ont répliqué avec une déclaration affirmant leur revendication sur le canyon, affirmant qu’ils s’opposaient aux « travaux archéologiques ou à toute autre perturbation » sans son approbation.

« Je ne pense pas [WLFN] sont entièrement honnêtes ou véridiques. Ils ne font pas cela pour créer un bon plan pour les régions. Ils font ça pour provoquer une bagarre avec les Tŝilhqot’in », a déclaré Alphonse.

Sellars a déclaré que ce dernier processus visait simplement à donner à son peuple la tranquillité d’esprit que le canyon fait partie de leur territoire traditionnel.

« Historiquement, nous avons occupé ces terres pendant des milliers d’années, mais après 1865, nous avons été décimés par la variole », a déclaré Sellars.

Kukpi7 Willie Sellars de la Première nation de Williams Lake pêche au canyon Farwell avec sa famille et sa communauté. Il dit que c’est une tradition et une pratique qui remontent à des temps immémoriaux pour les peuples Secwe̓pemc. (Kiera Elisa Photographie/Soumis)

Il dit que les peuples Secwe̓pemc, dont sa nation fait partie, ont consolidé leurs plus petites populations par nécessité, mais n’ont pas renoncé à revendiquer la région et ont continué à utiliser Farwell Canyon pour la pêche et les pratiques culturelles.

Pendant ce temps, les Tŝilhqot’in disent qu’ils vivent et utilisent la région depuis plus de 150 ans, créer des partenariats avec les gouvernements locaux et fédéraux pour gérer la pêche dans la zone.

Alphonse pense que l’expérience passée de sa communauté dans le système judiciaire sera à leur avantage s’ils vont de l’avant avec une affaire judiciaire. En 2014, le Cour suprême du Canada titre autochtone affirmé sur plus de 1 700 kilomètres carrés de territoire dans le Chilcotin.

« Cette salle d’audience n’est pas notre processus, mais nous y sommes allés et nous avons réussi … nous n’hésiterons pas à le faire [process] », a déclaré Alphonse.

Mais Sellars dit que la situation est plus compliquée que cela. Il dit que les communautés des Secwe̓pemc du nord ont été forcées à l’intérieur des terres à la fin des années 1800 à la suite de la colonisation et, lorsqu’elles sont parties, les Tŝilhqot’in ont emménagé.

Le voyage en chariot Xeni Gwe’tin est un événement annuel qui suit un itinéraire à travers Farwell Canyon jusqu’au Williams Lake Stampede. (Gailine William)

« Nous avions des empiètements tout le long de notre frontière ouest et nous ne pouvions rien y faire à cause du système colonial qui était mis en place et en vigueur à l’époque », a déclaré Sellars.

Il a déclaré que le différend aurait pu être résolu il y a longtemps, si ce n’était de la perturbation et de la suppression du gouvernement colonial.

Mais il dit que personne « ne va à la guerre » et il aimerait voir les nations éviter les tribunaux.

Limites légales

L’experte juridique autochtone Merle Alexander, avocate de la Première Nation Kitasoo Xai’xais, affirme que le système judiciaire colonial est souvent insuffisant en ce qui concerne les droits et les titres autochtones, en particulier dans les domaines d’importance culturelle partagée.

Mais Alexander a déclaré qu’il n’existe actuellement aucun moyen de résoudre ces différends autre que les tribunaux, et que les juges n’ont généralement pas la formation nécessaire pour comprendre les nuances des problèmes ou incorporer des histoires orales.

« La loi est un peu maladroite », a-t-il déclaré.

Alexander croit que la WLFN et les Tŝilhqot’in semblent avoir une revendication légitime sur le territoire, donc quelle que soit la décision des tribunaux, cela pourrait ne servir aucun des deux groupes.

« Il sera quelque peu artificiel de tracer une ligne historique dans le sable pour dire en quelque sorte quand l’histoire d’une nation commence et une autre se termine », a-t-il déclaré.

L’avocate de la Première nation Shxwowhamel Kitasoo Xai’xais, Merle Alexander, affirme que les tribunaux sont souvent mal équipés pour régler les différends territoriaux entre nations. (Angela Sterritt/CBC)

Passer par les tribunaux présente un certain nombre de résultats potentiels, dont aucun n’est idéal, a-t-il ajouté.

Les tribunaux pourraient statuer en faveur d’un groupe, ce qui pourrait entraîner de longs appels, ou les tribunaux décideront que les deux nations ont des revendications sur la terre et les obligeront à trouver un accord par le biais d’un autre processus de résolution.

« Pour de nombreuses Premières nations… elles se retrouvent exactement là où elles auraient été au point de départ », a déclaré Alexander.

Mais cela peut avoir des avantages, a-t-il ajouté, car aucun des deux groupes ne peut alors nier la revendication de l’autre et cette compréhension mutuelle peut constituer une première étape pour aller de l’avant.

La WLFN et les Tŝilhqot’in travaillent au sein d’un système colonial qu’Alexandre décrit comme contradictoire.

Il aimerait voir quelque chose qui honore à la fois les lois, les traditions et les valeurs des Tŝilhqot’in et des Secwe̓pemc.

« C’est dans ces points communs que se trouverait cet accord », a-t-il déclaré.