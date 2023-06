Une affaire judiciaire obscurcit la voie thaïlandaise vers un régime civil

BANGKOK, Thaïlande — Offre d’emploi : Premier ministre.

Doit être en mesure de mettre fin au cycle de coups d’État en Thaïlande en ne provoquant pas l’armée thaïlandaise formée par les États-Unis et habilitée par le putsch. Et doit être en mesure d’inciter les sénateurs nommés par la junte à soutenir le prochain gouvernement, à mettre fin aux profondes divisions idéologiques du pays, à redresser une économie en difficulté et à poursuivre le délicat équilibre des relations de Bangkok avec les superpuissances rivales que sont la Chine et les États-Unis.

Malheureusement pour Pita Limjaroenrat, dont le parti réformiste Move Forward a été le grand vainqueur surprise des élections générales du 14 mai dans le pays, une «affaire criminelle» pour fraude électorale intentée contre lui à la fin de la semaine dernière par la Commission électorale nationale a jeté un nuage inquiétant sur ses espoirs de devenir Premier ministre et rétablir le régime civil après une décennie dominée par la junte soutenue par l’armée. M. Pita, âgé de 42 ans et formé aux États-Unis, risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans et une interdiction d’exercer des fonctions politiques pendant deux fois plus longtemps qu’en cas de condamnation.

Et bien que le parti de M. Pita ait stupéfié les experts en remportant une pluralité de voix de 38% le mois dernier, il est vulnérable parce que sa victoire aux élections nationales a été soutenue par des électeurs idéalistes et anti-militaires les plus susceptibles de contrarier les généraux et les royalistes confrontés à une perte de pouvoir. .

La victoire de M. Pita, associée aux 28 % du Pheu Thai, un deuxième parti ayant des liens avec d’anciens gouvernements dirigés par des civils, a sonné l’alarme dans l’ensemble de l’armée thaïlandaise de plus en plus précaire.

Extérieurement, M. Pita et ses partisans expriment leur confiance que l’affaire ne fera pas dérailler leurs espoirs de former un nouveau gouvernement avec M. Pita comme Premier ministre.

« Le MFP est toujours convaincu que le pouvoir populaire l’emportera à la fin, et la commission électorale travaillera honnêtement sur la base des principes constitutionnels », a déclaré le secrétaire général du parti, Chaitawat Tulathon, aux journalistes ce week-end.

Mais revêtez l’uniforme kaki d’un général politiquement retranché, et l’on comprend aisément pourquoi on pourrait considérer l’élection de M. Pita comme un défi existentiel à son emprise sur le pouvoir.

M. Pita a fait campagne pour dépouiller les officiers de l’armée du pouvoir politique et de leurs entreprises commerciales lucratives, mettre fin à la conscription, dissoudre le Sénat de 250 sièges nommé par le régime, qui bloque la démocratie, et démanteler le trouble Commandement de la sécurité intérieure, créé par la CIA américaine dans le froid glacial. profondeurs de la guerre froide.

« Il semble certainement y avoir une campagne conservatrice en Thaïlande pour diminuer la popularité de Pita », a déclaré Paul Chambers, professeur à l’Université Naresuan spécialisé dans l’armée et la démocratisation en Asie, dans une interview. « C’est parce que Pita est violemment opposé par les forces traditionnelles de la monarchie et de l’armée en Thaïlande. »

La victoire de M. Pita lui a valu 151 sièges, acclamés par la plupart de ceux qui ont voté le 14 mai pour la Chambre des représentants du Parlement.

De nombreux électeurs semblaient en avoir assez du régime militaire, des emprisonnements, de la censure et de la manipulation de la politique après les coups d’État de l’armée en 2006 et 2014. Un nouveau parti fondé par l’actuel Premier ministre Prayuth Chan-ocha, un ancien chef de l’armée qui a dirigé le coup d’État de 2014, réussi à obtenir seulement 12,5% des voix et 36 sièges.

Fait effrayant pour certains généraux, les sondages ont montré que de nombreux conscrits avaient voté pour le MFP.

Alors que les batailles politiques intérieures sont en jeu, l’élection ne devrait pas signaler un changement majeur dans l’équilibre de la politique étrangère de Bangkok. Quelle que soit la formation du gouvernement de coalition, on s’attend à ce qu’elle continue à cultiver à la fois les États-Unis et la Chine et à détourner les perceptions selon lesquelles Bangkok penche d’un côté ou de l’autre.

Barrage constitutionnel

Parallèlement à ses nouveaux déboires juridiques, M. Pita est aux prises avec la constitution de la junte de 2017, poussée par M. Prayuth dans le but de cimenter l’emprise de l’armée sur le pouvoir. Les restrictions de cette charte sur les politiciens élus – et sa création d’un Sénat de 250 sièges entièrement nommés par le gouvernement – ​​pourraient arrêter M. Pita dans son élan. Le prochain Premier ministre devra remporter la majorité du Sénat combiné et de la Chambre des 500 sièges pour former un gouvernement, ce qui signifie que M. Pita devra probablement courtiser au moins certains sénateurs conflictuels nommés par la junte pour qu’ils soutiennent sa coalition.

De nombreux analystes prédisent que le Sénat empêchera finalement M. Pita d’occuper le poste le plus élevé, créant une période de profonde incertitude pour cet allié de longue date des États-Unis en Asie du Sud-Est.

Pendant ce temps, « l’enquête de la Commission électorale pourrait condamner Pita », a rapporté dimanche le Bangkok Post.

« Plus lourd [political] des armes sont transportées dans cette zone de guerre, ce qui signifie que les « 151 canons antiaériens » ne sont que le début », a déclaré l’ancien commissaire aux élections Somchai Srisutthiyakorn, faisant référence à la section 151 de l’élection concernant le Parlement qui a été déployée contre M. Pita. En vertu de l’article 151, il est illégal pour une personne de se présenter aux élections au Parlement tout en sachant qu’elle n’est pas qualifiée en raison d’un conflit d’intérêts, d’une fraude financière ou d’autres raisons.

Le chef du parti Move Forward a été accusé d’avoir peut-être violé l’article 151 lorsqu’il s’est présenté pour la première fois au Parlement en 2019. Le cas de M. Pita porte sur sa gestion des 42 000 actions de son défunt père dans une société de médias basée à Bangkok, iTV, que M. hérité en 2006.

Pour condamner M. Pita, la commission électorale aurait besoin de preuves qu’il « était sciemment au courant » que tout candidat qui détient des actions dans une entreprise de médias est disqualifié pour se présenter au Parlement.

« Personne ne fait de la politique sale », a déclaré le sénateur Seree Suwanpanon, répondant aux affirmations selon lesquelles l’affaire iTV est intentionnellement utilisée pour détruire la carrière politique de M. Pita.

« Pita a trébuché sur ses propres pieds, mais a blâmé les autres pour avoir croisé ses jambes », a soutenu M. Seree.

Une caricature éditoriale du Bangkok Post lundi montrait M. Pita fuyant désespérément vers le bureau du Premier ministre, poursuivi par un zombie à moitié nu avec une tête surdimensionnée en forme d’écran de télévision abîmé étiqueté iTV.

« Les morts-vivants! » lire la légende du dessin animé.

Si la commission électorale condamne M. Pita pour une infraction pénale, elle peut transmettre l’affaire au tribunal pénal de Bangkok pour un procès et une éventuelle sanction, une décision que les critiques considèrent comme hypocrite compte tenu du laissez-passer accordé à l’actuel Premier ministre.

« Ni la commission électorale ni le tribunal n’ont jamais mis en doute que peut-être Prayuth, en tant qu’ancien putschiste et chef de la junte, ne devrait pas être qualifié pour concourir en tant que candidat au poste de Premier ministre – jamais », a écrit le chroniqueur Pravit Rojanaphruk.

Les responsables du parti Aller de l’avant ont déjà rejeté toute suggestion d’organiser de nouvelles élections à la lumière des accusations portées contre M. Pita, mais dans un geste largement perçu comme maladroit, trop tard et suspect, M. Pita a déclaré la semaine dernière qu’il avait récemment vendu les 42 000 actions à ses proches dans le but d’apaiser la polémique.

L’affaire a pris une autre tournure cette semaine lorsqu’une prétendue vidéo de l’assemblée des actionnaires d’iTV a fait surface, qui ne correspondrait pas à la transcription de la société de ce qui a été dit lors d’un rassemblement de 2023 décrivant son statut actuel en tant que société de médias.

Mauvais choix

Si M. Pita ne parvient pas à devenir Premier ministre, des manifestations de colère pourraient à nouveau ensanglanter les rues de Bangkok, menées par ses partisans, selon des avertissements répandus. Mais si M. Pita réussit, il pourrait faire face à des manifestations de rue tout aussi perturbatrices et meurtrières menées par ses adversaires.

De sombres avertissements et des menaces voilées de violence urbaine, exprimés par les deux parties, sont également censés être utilisés pour faire pression sur les politiciens et les institutions afin qu’ils acceptent divers accords politiques en coulisses.

En Thaïlande, paralysée par plus d’une douzaine de coups d’État depuis les années 1930, un autre putsch est toujours possible en période de turbulences.

« Le chef de l’armée, le général Narongpan Jitkaewthae, a déclaré quelques jours avant les élections générales du 14 mai qu’il ne pouvait pas promettre que l’armée resterait dans la caserne s’il y avait des troubles politiques », a déclaré M. Pravit, le chroniqueur. « La seule façon de vaincre une autre éventuelle tentative de coup d’État est d’avoir suffisamment de personnes dans les rues prêtes à être emprisonnées – 100 000 ou plus, au moins. »

Mais après une élection qui a semblé clarifier l’impasse politique troublée de la Thaïlande, l’enquête de la commission sur M. Pita pourrait s’éterniser pendant des mois – et une affaire pénale pourrait prendre des années. Cela pourrait permettre à M. Prayuth de rester Premier ministre par intérim jusqu’à ce que l’affaire soit réglée.

« C’est important car le prochain Premier ministre supervisera la sélection de la nouvelle armée, de la marine, de l’aviation, des commandants suprêmes et du commandant de la police – qui doivent tous être confirmés d’ici le 30 septembre », a déclaré M. Chambers.

Alternativement, M. Pita pourrait devenir Premier ministre mais plus tard être disqualifié si l’affaire va contre lui.

Si M. Pita tombe, de nombreux électeurs thaïlandais pourraient vivre un cas de déjà-vu : une Cour constitutionnelle en 2009 a évincé le Premier ministre de l’époque, Samak Sundaravej, prétendument en conflit d’intérêts lorsqu’il a animé une émission de cuisine télévisée.

« La véritable pierre d’achoppement, qui est susceptible d’annuler la quête de M. Pita pour le poste de Premier ministre, ce sont les sénateurs, dont beaucoup sont des officiers et des fonctionnaires militaires actifs et à la retraite qui redoutent les politiques » radicales « du Parti de l’avant », a écrit le chroniqueur. Veera Prateepchaikul cette semaine.

M. Pita a déclaré que sa coalition de huit partis détenait 312 sièges à la Chambre des représentants, en deçà de la majorité de 376 sièges dont il aurait besoin si aucun sénateur ne soutenait son gouvernement. Compte tenu de l’état relativement non testé de la constitution, personne ne sait combien de sénateurs le soutiendront. Le Sénat pro-régime pourrait se ranger du côté de l’armée et combiner son bloc avec d’autres petits partis de la Chambre cherchant à façonner une coalition gouvernementale.

S’ils forment une coalition totalisant plus de 376, les premiers ministres pourraient probablement inclure le ministre de la Santé Anutin Charnvirakul, un industriel à la tête du parti populaire Bhum Jai Thai – Fier d’être thaïlandais.

La renommée de M. Anutin a gonflé lorsqu’il a aidé la Thaïlande à légaliser le cannabis l’année dernière en menant les efforts pour le supprimer d’une liste de « stupéfiants ». Le BJT a décroché 71 sièges lors des élections, faisant de lui un bloc swing prisé.

M. Anutin a fièrement proposé de rejoindre toute coalition qui maintiendrait le cannabis légal, mais a gardé ses distances avec M. Pita et d’autres qui veulent que le cannabis revienne sur la liste des stupéfiants.

« Je dirais qu’Anutin, le chef du parti Bhum Jai Thai, a la meilleure chance à la fin », a déclaré M. Chambers. Le BJT, a-t-il noté, « faisait partie du gouvernement de coalition de Prayuth. Il est acceptable pour la Commission électorale, le Sénat et tous les partis politiques, à l’exception du parti Aller de l’avant.

Si M. Anutin devenait Premier ministre, il « fournirait un camouflage civil au statu quo de la domination monarchique-militaire continue », a déclaré M. Chambers.

Pourtant, la nette victoire des partis réformateurs dirigés par des civils rend périlleux tout arrangement qui les prive du pouvoir, a averti Kasit Piromya, qui a été ministre des Affaires étrangères dans des gouvernements civils avant le coup d’État militaire de 2014.

Les victoires combinées de Move Forward et de Pheu Thai sont « écrasantes, claires et décisives, indiquant et confirmant que la majorité du peuple voulait le changement, voulait une véritable démocratie et, à ce titre, le peuple avait rejeté la politique à l’ancienne, la présence militaire en politique et la constitution actuelle de 2017 qui place la Thaïlande dans une situation quasi démocratique et quasi autoritaire », a-t-il déclaré.