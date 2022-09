Une affaire de meurtre pour un décès survenu dans la banlieue de Kelowna était de retour devant la Cour suprême de Kelowna le 9 septembre pour une conférence préparatoire au procès.

Billie-Jo Bennett a été accusée du meurtre au deuxième degré de son conjoint, James Wesley Bennett.

L’affaire est “une affaire de violence entre partenaires intimes”, a déclaré le surintendant. Kara Triance. lors d’une conférence de presse le 21 octobre 2021. Elle a déclaré que Bennett et son partenaire vivaient ensemble dans la maison et qu’aucun des deux n’était connu de la police avant l’incident.

La GRC a initialement recommandé une accusation de meurtre au premier degré au service des poursuites de la Colombie-Britannique, mais celle-ci n’a pas été approuvée sur la base des preuves initiales envoyées, a déclaré Triance.

Des accusations au deuxième degré sont envisagées lorsque l’acte n’est pas considéré comme prémédité.

Le 18 octobre 2021, peu avant 7 h, la GRC de Kelowna a répondu à un appel dans une résidence du chemin Bechard. Les agents ont trouvé l’homme mort et ont arrêté Bennett, 54 ans, à l’époque. Elle a été libérée le lendemain sans inculpation.

Bennett a ensuite été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et emmené à l’hôpital général de Kelowna. Elle a de nouveau été arrêtée le 8 décembre.

Elle est en garde à vue depuis son arrestation.

La sélection du jury devrait commencer pour l’affaire le 7 janvier 2023 et le procès devrait commencer le 9 janvier.

