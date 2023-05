Une affaire de la Cour suprême cherche à légaliser les fusils d’assaut dans les 50 États

La Cour suprême pourrait rendre une décision d’un jour à l’autre en Association nationale pour les droits des armes à feu c. Ville de Napervilleune affaire qui pourrait légaliser les armes d’assaut et les chargeurs de grande capacité dans les 50 États.

L’affaire conteste une ordonnance de Naperville, dans l’Illinois, et une loi similaire de l’État de l’Illinois, qui interdisent toutes deux les armes d’assaut, que la loi de l’État définit comme incluant certains fusils semi-automatiques tels que les AR-15 et les AK-47. De plus, la loi de l’État interdit la vente d’un «dispositif d’alimentation en munitions de grande capacité», que la loi définit comme des chargeurs d’armes d’épaule contenant plus de 10 cartouches de munitions ou des chargeurs d’armes de poing contenant plus de 15 balles.

Les plaignants, qui comprennent un propriétaire d’armurerie et un groupe de défense des droits des armes à feu, affirment que les deux lois violent le deuxième amendement.

Si la Cour suprême acceptait cet argument et annulait ces lois, cela aurait des conséquences considérables pour tout le pays. Cette décision devrait être suivie dans tout le pays – ce qui signifierait très probablement que ni un État ni le Congrès américain ne pourraient interdire les fusils d’assaut ou les magazines de grande capacité.

Et il y a de bonnes raisons de craindre que cette Cour puisse, à tout le moins, décider de légaliser les fusils d’assaut semi-automatiques partout aux États-Unis. En 2011, une cour d’appel fédérale a confirmé l’interdiction des armes d’assaut du district de Columbia – suite à la dissidence d’un juge de droite prometteur nommé Brett Kavanaugh.

Bien que la décision de la Cour suprême dans District de Columbia c.Heller (2008) a permis aux législateurs d’interdire les « armes dangereuses et inhabituelles », Kavanaugh a lu cette décision de manière restrictive dans son avis de 2011. Il a estimé que les fusils semi-automatiques ne sont ni plus dangereux que les armes légales telles que les armes de poing, ni particulièrement inhabituels – entre autres, il a fait valoir qu’au moment de son avis, « environ deux millions de fusils semi-automatiques AR-15 ont été fabriqués .”

Flash en avant d’une douzaine d’années, et Kavanaugh est maintenant le juge médian d’une Cour suprême dominée par des nominations républicaines. Donc, s’il croit toujours que les fusils semi-automatiques ne sont pas particulièrement « dangereux et inhabituels », il est bien placé pour transformer l’opinion qu’il a rédigée en 2011 en loi.

Cela dit, il y a une certaine incertitude quant à savoir si la Cour rendra immédiatement une décision radicale sur la légalité des fusils d’assaut. Le Naperville une affaire se pose sur le « dossier fantôme » de la Cour, un mélange de requêtes d’urgence et d’autres questions accélérées que la Cour tranche parfois sans briefing complet ni plaidoirie.

Peu de temps après que la nomination de la juge Amy Coney Barrett a donné aux personnes nommées par les républicains une majorité qualifiée à la Cour suprême, la Cour a commencé à rendre des décisions transformatrices – parfois révolutionnaires – sur son dossier fantôme. Dans une opinion concordante de l’automne 2021, cependant, Barrett s’est dite préoccupée par le fait que sa Cour décidait trop d’affaires sur son rôle fantôme, avertissant que les justiciables utilisaient le rôle fantôme pour amener la Cour suprême à se prononcer sur des affaires qu’elle n’entendrait pas normalement, et » sur une courte mèche sans bénéficier d’un briefing complet et d’une argumentation orale.

Notamment, l’opinion de Barrett dans cette affaire de 2021, Est-ce que Millsa été rejoint par Kavanaugh.

Il y a donc un risque réel que la Cour tarde à statuer sur les questions soulevées par Naperville jusqu’à ce qu’elle ou une affaire similaire ait été pleinement plaidée devant les tribunaux inférieurs et que l’affaire parvienne aux juges par le biais du processus ordinaire, plus long, que la Cour utilise pour entendre la plupart des affaires importantes.

Mais même si la Cour décide de repousser le Naperville jusqu’à un autre jour, lorsque ce jour viendra, il y aura probablement cinq votes à la Cour suprême pour légaliser les armes d’assaut dans tout le pays.

Les décisions du deuxième amendement de la Cour sont incohérentes et atextuelles

La jurisprudence du deuxième amendement de la Cour suprême a pris un tournant brutal vers la droite en Heller, qui a été le premier cas dans l’histoire américaine à soutenir que la Constitution protège un droit individuel de porter des armes. Et Heller et les décisions ultérieures de la Cour concernant le deuxième amendement sont largement séparées du texte réel du deuxième amendement.

Cet amendement, bien sûr, prévoit qu' »une milice bien réglementée, étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint ». Ainsi, contrairement à la plupart des amendements constitutionnels, le deuxième amendement n’annonce pas simplement qu’un droit particulier existe (le droit de « détenir et porter des armes »), il énonce également le but de ce droit (prévoir « une milice bien réglementée »).

Comme la Cour l’a expliqué dans États-Unis contre Miller (1939), le « but évident » du deuxième amendement était de « rendre possible l’efficacité » des milices, et l’amendement doit être « interprété et appliqué dans ce but ».

Dans Heller, cependant, la Cour a abandonné cette approche textualiste du deuxième amendement, estimant que l’objectif réel de l’amendement est de protéger un droit individuel à la « légitime défense ». Comme l’a déclaré la Cour dans sa décision la plus récente relative au deuxième amendement, Association des fusils et pistolets de l’État de New York contre Bruen (2022), « la légitime défense individuelle est » l’élément central « du droit du deuxième amendement. »

Encore Heller a également jugé que « le droit garanti par le deuxième amendement n’est pas illimité ». Et, sur l’insistance du juge aujourd’hui à la retraite Anthony Kennedy, un conservateur relativement modéré, le Heller L’opinion énumère plusieurs limitations spécifiques au droit de porter des armes, y compris une règle permettant aux législateurs d’interdire les « armes dangereuses et inhabituelles ».

Brün était une décision 6-3 qui a élargi le deuxième amendement au-delà des limites énoncées dans Heller – il a invalidé une loi new-yorkaise vieille de 109 ans qui limitait qui pouvait obtenir un permis pour porter une arme à feu dissimulée. De manière significative, cependant, Kavanaugh a écrit une opinion concordante séparée, rejointe par le juge en chef John Roberts, qui a souligné que plusieurs des HellerLes limites du droit de porter des armes, y compris la restriction sur les « armes dangereuses et inhabituelles », restent une bonne loi.

Cela suggère, à tout le moins, que la majorité actuelle de la Cour respectera cette limite du droit du deuxième amendement. Kavanaugh, plus Roberts et les trois juges libéraux, forment une majorité de travail qui soutient l’interdiction des armes dangereuses et inhabituelles.

Mais Kavanaugh a également signalé qu’il lit les mots « armes dangereuses et inhabituelles » de manière très étroite.

La Cour est susceptible d’annuler les interdictions de fusils d’assaut – éventuellement

Dans son opinion dissidente de 2011 sur les fusils d’assaut, Kavanaugh a expliqué pourquoi il pense que les fusils semi-automatiques comme ceux capturés par l’interdiction des armes d’assaut de DC ne sont pas considérés comme dangereux ou inhabituels.

Rappeler que Heller a essentiellement annulé les 13 premiers mots du deuxième amendement et a statué que le but réel de cet amendement était de protéger un droit individuel à la légitime défense. Après avoir inventé ce nouveau droit atextuel à la légitime défense personnelle, Heller a conclu que les armes de poing bénéficient d’une protection constitutionnelle spéciale parce qu’elles sont «l’arme à feu la plus préférée dans le pays à« garder »et à utiliser pour la protection de sa maison et de sa famille».

Kavanaugh a fait valoir dans son opinion de 2011 que, si les armes de poing ne sont pas considérées comme des armes «dangereuses», les fusils semi-automatiques de quelque nature que ce soit ne le peuvent pas non plus – parce que «semi-automatiques». armes de poing sont utilisés dans le cadre de crimes violents bien plus que semi-automatiques fusils sont. »

Il a un point. Selon le FBI, plus de 10 000 personnes ont été assassinées par une arme à feu rien qu’en 2019 – et près de 6 400 de ces meurtres ont été commis par une arme de poing. Pendant ce temps, seuls 364 meurtres par arme à feu ont été commis par un fusil de quelque type que ce soit.

Il convient de noter que 3 281 de tous les meurtres par arme à feu ont été attribués à une « arme à feu, type non indiqué », il est donc probable que le nombre absolu de meurtres commis avec une arme de poing ou un fusil soit supérieur à ce que suggèrent les chiffres bruts du FBI. Néanmoins, il n’en demeure pas moins que, si l’on ne compte que les meurtres par arme à feu dont le type d’arme à feu est connu, environ 90 % de ces meurtres ont été commis avec une arme de poing. Seuls 5 % environ ont été commis avec un fusil.

De même, Kavanaugh a fait valoir que les fusils d’assaut ne sont pas « inhabituels » car ils appartiennent largement à des civils (le Congrès a interdit les armes d’assaut en 1994, mais cette loi a expiré après 10 ans et n’a pas été renouvelée). Comme indiqué, Kavanaugh a fait valoir que plus de 2 millions d’AR-15 avaient été fabriqués lorsqu’il a rédigé son avis de 2011. Il a également fait valoir que « l’AR-15 représentait à lui seul 5,5% des armes à feu et 14,4% des fusils produits aux États-Unis pour le marché intérieur ».

Il y a de quoi ergoter de l’avis de Kavanaugh. Pour commencer, les armes de poing sont les armes de meurtre les plus couramment utilisées, car elles sont facilement dissimulées et facilement stockées dans une table de chevet ou dans un endroit similaire de la maison. Mais cela ne signifie pas que les fusils d’assaut sont moins dangereux lorsqu’ils sont utilisés pour commettre un meurtre avec préméditation, parfois lors d’une fusillade de masse.

Mais, en tout état de cause, Kavanaugh est le juge médian de l’actuelle Cour suprême. Ses opinions ont donc une grande influence. S’il pense que les interdictions de fusils d’assaut sont inconstitutionnelles, il est probable qu’il ait les voix pour les déclarer inconstitutionnelles – bien que la question reste ouverte de savoir s’il le fera sur le dossier fantôme.