Une affaire de fraude dans un salon funéraire se termine par une peine de 20 ans

Un ancien propriétaire de salon funéraire du Colorado a été condamné mardi à 20 ans de prison fédérale pour avoir fraudé les proches des morts en disséquant 560 cadavres et en vendant des parties du corps sans autorisation.

Megan Hess, 46 ans, a plaidé coupable de fraude en juillet. Elle exploitait un salon funéraire, Sunset Mesa, et une entité de parties du corps, Donor Services, à partir du même bâtiment à Montrose, Colorado. La durée de 20 ans était le maximum autorisé par la loi.

Sa mère de 69 ans, Shirley Koch, a également plaidé coupable de fraude et a été condamnée à 15 ans. Le rôle central de Koch était de découper les corps, selon les archives judiciaires.

“Hess et Koch ont parfois utilisé leur salon funéraire pour voler essentiellement des corps et des parties de corps en utilisant des formulaires de don frauduleux et falsifiés”, a déclaré le procureur Tim Neff dans un dossier au tribunal. “La conduite de Hess et Koch a causé une immense douleur émotionnelle aux familles et aux proches.”

L’affaire fédérale a été déclenchée par une série d’enquêtes Reuters de 2016-2018 sur la vente de parties du corps aux États-Unis, une industrie pratiquement non réglementée. D’anciens employés ont déclaré à Reuters que Hess et Koch avaient procédé à des démembrements non autorisés de corps, et quelques semaines après la publication d’un article de 2018, le FBI a fait une descente dans l’entreprise.

Dans leur dossier, les procureurs ont souligné la “nature macabre” du stratagème de Hess et l’ont décrit comme l’un des cas de parties de corps les plus importants de l’histoire récente des États-Unis.

“C’est l’affaire la plus émotionnellement épuisante que j’aie jamais connue sur le banc”, a déclaré la juge de district américaine Christine M. Arguello lors de l’audience de détermination de la peine de mardi à Grand Junction, Colorado.

“Il est préoccupant pour le tribunal que l’accusée Hess refuse d’assumer toute responsabilité pour sa conduite.”

Le juge a ordonné que Hess et Koch soient envoyés en prison immédiatement.

L’avocat de Hess a déclaré qu’elle avait été injustement qualifiée de “sorcière”, de “monstre” et de “goule”, alors qu’elle est plutôt un “être humain brisé” dont la conduite peut être attribuée à une lésion cérébrale traumatique à l’âge de 18 ans. cour mardi, Hess a refusé de parler au juge.

Koch a dit au juge qu’elle était désolée et a assumé la responsabilité de ses actes.

Vingt-six victimes ont décrit leur horreur en découvrant ce qui était arrivé à leurs proches.

“Notre douce mère, ils l’ont démembrée”, a déclaré Erin Smith, vendant ses épaules, ses genoux et ses pieds à des fins lucratives. “Nous n’avons même pas de nom pour un crime aussi odieux.”

Tina Shanon, dont la mère a été démembrée contre son gré, a déclaré au tribunal : “J’ai porté de nombreux masques pour couvrir la douleur. Je n’irai jamais bien.”

Il est illégal aux États-Unis de vendre des organes tels que des cœurs, des reins et des tendons pour les greffes ; ils doivent être donnés. Mais la vente de parties du corps telles que la tête, les bras et la colonne vertébrale – ce que Hess a fait – à des fins de recherche ou d’éducation n’est pas réglementée par la loi fédérale.

Hess a commis des crimes, ont déclaré les procureurs, lorsqu’elle a fraudé les proches du défunt en mentant au sujet des crémations et en disséquant les corps et en les vendant sans autorisation. Les sociétés de formation chirurgicale et d’autres entreprises qui ont acheté les bras, les jambes, la tête et le torse de Hess ne savaient pas qu’ils avaient été obtenus frauduleusement, ont déclaré les procureurs.

À son salon funéraire, Hess a facturé aux familles jusqu’à 1 000 $ pour des crémations qui n’ont jamais eu lieu, ont déclaré les procureurs, et elle a offert à d’autres des crémations gratuites en échange d’un don de corps.

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait menti à plus de 200 familles, qui avaient reçu des cendres incinérées dans des poubelles mélangées aux restes de différents cadavres.



