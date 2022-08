Une affaire de famille : les jeunes triathlètes brillent à Penticton devant Ironman Canada

Voir des centaines de jeunes triathlètes en herbe franchir la ligne d’arrivée après une course exténuante ne vieillira jamais pour Susie Ernsting.

« C’est ma partie préférée. Ils peuvent franchir la ligne d’arrivée avant les adultes demain », a déclaré le directeur de course d’Ironman Canada. “C’est une excellente façon pour nous de commencer le week-end, de motiver tout le monde et de donner aux familles quelque chose à faire ensemble.”

Avant le retour prévu d’Ironman Canada dimanche matin à Penticton, les enfants ont eu l’occasion d’occuper le devant de la scène sur Lakeshore Drive, le 27 août, et d’être parmi ceux qui participeront à la fin de semaine de l’événement de triathlon haut de gamme du pays.

Qu’il s’agisse d’une course de 500 mètres, d’un kilomètre ou de deux kilomètres, les concurrents des « Ironkids » avaient le choix de courir dans l’une des trois catégories de distance.

Mais ce ne sont pas seulement les enfants qui ont profité du pré-événement Ironman.

Une touriste française et triathlète passionnée n’allait manquer aucune des festivités de Peach City ce week-end, surtout quand il s’agissait de courir avec sa petite-fille lors de l’événement Ironkids samedi matin.

Le duo grand-mère-fille a réussi à terminer la course et à franchir la ligne d’arrivée.

Ce sont ces histoires qui font d’Ironman Canada un événement inoubliable pour Ernsting.

“C’est une affaire de famille”, a déclaré le résident de North Vancouver. “C’est juste agréable de voir cela et d’être de retour à Penticton, c’était le premier endroit où j’ai moi-même concouru en 2010.”

L’Ironman Canada débutera à 7 h le dimanche matin lorsque des milliers de concurrents prendront l’eau vers le lac Okanagan. La course comprend une natation de 3,8 kilomètres dans le lac Okanagan, une randonnée à vélo de 180 kilomètres à travers Osoyoos et Keremeos, ainsi qu’une course de 42,2 kilomètres le long de Lakeshore Drive au centre-ville de Penticton.

“Soyez ici pour le départ et soyez ici à minuit pour la fête de la ligne d’arrivée”, a déclaré Ernsting.

« Si vous n’avez jamais vu la ligne d’arrivée d’un Ironman, avec toute la communauté qui encourage les athlètes qui reviennent… c’est quelque chose de spécial. C’est alors qu’ils commencent un Ironman.

Ironman Canada a repris Lakeshore Drive à Penticton avant la course de dimanche matin. L’événement n’a pas eu lieu à Peach City depuis 2012. (Logan Lockhart – Western News)

