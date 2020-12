Alors que Hunter Biden et ses associés mettaient sur pied un accord commercial en Chine, des SMS révèlent que le groupe souhaitait «impliquer Joe», pour que l’entreprise ressemble à une «entreprise familiale» pour les Chinois.

Hunter Biden fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour ses transactions commerciales en Chine, accords dans lesquels il aurait prétendument demandé des dizaines de millions de dollars. « Présentations seules », avec 10 pour cent d’une entreprise lancée à «Le grand gars» une référence apparente au nouveau président Joe Biden.

Joe Biden nie toute implication dans les affaires commerciales de son fils, mais de nouveaux messages texte obtenus par Fox News montrent que les associés de Hunter – Tony Bobulinski et Andrew Gilliar – semblent avoir au moins essayé d’amener l’ancien vice-président dans une coentreprise avec la société basée à Shanghai. CEFC China Energy Co, pensant que son nom leur donnerait du poids en Chine.

« Man U a raison, mettons la société en place, puis disons à H et à sa famille les enjeux importants et impliquons Joe, » Gilliar a écrit à Bobulinski en mai 2017.

À l’époque, des courriels publiés précédemment montraient que Hunter était en train de créer une entreprise avec Ye Jianming, président du CEFC. Hunter détenait 20% des capitaux propres de l’entreprise, 10% étant réservés à «Le grand gars.» L’entreprise, Sinohawk Holdings, ne s’est jamais concrétisée.

Bobulinski et Gilliar ont également parlé de faire venir Jim Biden, le frère de Joe et l’oncle de Hunter. Gilliar a expliqué le raisonnement derrière l’implication de Jim, en le disant à Bobulinski « Ça pourrait être bien d’avoir une sauvegarde, il renforce notre USP au chinois car cela ressemble à une entreprise vraiment familiale, et j’aime bien le mec. »

Selon un rapport de Politico plus tôt ce mois-ci, une entreprise de soins de santé impliquée avec Jim Biden, le frère du président élu, fait également l’objet d’une enquête fédérale pour mauvaise gestion présumée. «Jim» a également été mentionné comme détenant 10% du capital de l’accord Sinohawk avec «Le grand gars» mais il n’est pas encore tout à fait clair s’il s’agissait d’une référence à Jim Biden.

Dans une autre conversation, Gilliar a pressé Bobulinski de trouver un « Un auditeur » rencontrer les hauts dirigeants du CEFC le dimanche suivant, décrivant une « Un auditeur » comme quelqu’un « Qui voudrait accéder à la Chine ou à l’argent. » Un jour plus tard, Gilliar avait apparemment trouvé son meilleur chien, disant à Bobulinski que «Joe peut venir dimanche. J’espère. »

Pour le couple d’investisseurs, l’implication de Joe et Jim Biden était vitale pour le succès de l’accord, du moins du point de vue de Hunter. « H a fait appel à Jim simplement pour obtenir plus d’équité pour lui-même et sa famille dans la dernière heure, c’est évident, » Bobulinski a envoyé un texto.

« Je sais pourquoi [he] veut l’accord et ce qui le rend énorme, c’est le nom de famille en réalité » il a continué.

Cependant, Gilliar n’avait apparemment pas envie de discuter de l’implication potentielle de Joe au téléphone. « Ne mentionnez pas que Joe est impliqué, ce n’est que lorsque vous êtes face à face, je sais que vous le savez mais ils sont paranoïaques, » il a envoyé un texto, après que Bobulinski se soit renseigné sur les dernières nouvelles de la famille Biden.

Bien que la famille ait apparemment tenu à garder toute l’affaire sous silence, le couvercle a finalement été détruit par Hunter lui-même, qui a laissé un ordinateur portable contenant des e-mails à propos de l’accord dans un atelier de réparation d’ordinateurs du Delaware. Le propriétaire du magasin a remis l’ordinateur portable au FBI en 2019, mais pas avant de copier le disque dur et de le transmettre à la campagne du président Donald Trump, via l’avocat Rudy Giuliani.

Publiés dans les jours précédant les élections du mois dernier, les courriels risquaient de nuire à l’offre de Joe Biden pour la Maison Blanche. Cependant, l’histoire a été ignorée par la plupart des médias grand public et censurée sur les médias sociaux. Le New York Post, qui a cassé l’histoire, a vu son compte Twitter suspendu et les démocrates se sont précipités pour condamner la fuite d’e-mails comme «Désinformation russe.»

Alors que Bobulinski est sorti et s’est porté garant de l’authenticité des e-mails, et a déclaré que Joe Biden était en effet « Le grand gars » mentionné en eux, Gilliar a déclaré au Wall Street Journal en octobre qu’il était « Ignorant toute implication à aucun moment de l’ancien vice-président. »

Les messages publiés par Fox, qui, sur la base de captures d’écran, auraient été fournis par Bobulinski, semblent contredire cette affirmation.

Les déclarations de revenus de Joe Biden ne montrent aucun revenu provenant de sources chinoises. Néanmoins, les conservateurs ont présenté le fiasco Hunter comme la preuve que le nouveau président est redevable aux intérêts chinois.

Alors que certains républicains de haut niveau ont appelé à un avocat spécial pour enquêter sur la famille Biden, Trump a affirmé que son administration le ferait. « Fausses nouvelles. »

