Une affaire de corruption ouvre le Parlement européen et découvre de l’argent caché

Et puis, moins d’un jour plus tard, elle était de retour à Bruxelles, livrant une défense passionnée du Qatar contre les critiques sur son exploitation des travailleurs migrants qui avaient construit les stades de la Coupe du monde.

Princes et présidents ont parcouru les sols en marbre blanc de la loge VVIP ultra-sélective surplombant le terrain du premier match de la Coupe du monde. Mais se mêlant aux légendes du football et à la famille royale du Golfe se trouvait une figure que peu de gens en dehors de la politique européenne reconnaîtraient : Eva Kaili.

Moins de trois semaines plus tard, elle était en prison, accusée d’avoir échangé des décisions politiques contre de l’argent. Les autorités belges l’ont inculpée le week-end dernier aux côtés de son compagnon de vie, Francesco Giorgi, et de deux autres personnes dans une enquête sur l’influence qatarie. Des descentes de police ont permis de découvrir 1,5 million d’euros en espèces. Environ la moitié a été retrouvée dans une chambre d’hôtel occupée par le père de Mme Kaili ; 150 000 € supplémentaires ont été trouvés dans l’appartement que Mme Kaili partageait avec son partenaire, ont indiqué les procureurs.

L’affaire, que les autorités belges disent avoir montée pendant plus d’un an avec l’aide de leurs services secrets, a révélé ce que les procureurs disent être un système de cash-for-favors au cœur de l’Union européenne. Et cela a mis en évidence les vulnérabilités d’un système opaque et notoirement bureaucratique qui décide des politiques pour 450 millions de personnes dans le club des nations les plus riches du monde.

L’avocat de Mme Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, a déclaré qu’elle était innocente. “Elle n’avait tout simplement aucune connaissance de l’argent”, a-t-il déclaré. “Elle n’a rendu aucun service au Qatar, car toutes ses positions étaient, en fait, conformes à la politique de l’UE à l’égard du Qatar.”