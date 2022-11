Une affaire de corruption annoncée contre un ex-responsable mexicain emprisonné

MEXICO CITY (AP) – L’agence mexicaine de lutte contre le blanchiment d’argent a déclaré mardi avoir trouvé des preuves de corruption de la part de l’ancien procureur général du pays.

L’ancien procureur général Jesus Murillo Karam est emprisonné depuis août pour avoir commis des abus lors de l’enquête sur la disparition de 43 étudiants en 2014.

Aujourd’hui, la Financial Intelligence Unit du Mexique affirme que Murillo Karam n’a pas déclaré environ 1,36 million de dollars de revenus. L’unité a également déclaré que ses proches avaient un intérêt dans une entreprise qui aurait pu bénéficier de contrats gouvernementaux pendant son mandat de 2012 à 2015.

Murillo Karam a nié les allégations selon lesquelles il aurait créé une fausse version de la disparition des étudiants pour couvrir d’autres personnes impliquées. Il n’était pas immédiatement disponible pour répondre aux nouvelles accusations.

L’unité a déclaré qu’elle avait envoyé les preuves aux procureurs pour d’éventuelles accusations de trafic d’influence et d’évasion fiscale.

Il a indiqué qu’une enquête a montré que les enfants, le neveu et le gendre de Murillo Karam étaient impliqués dans une entreprise privée qui a obtenu des contrats du Département des communications et des transports du gouvernement.

L’unité a déclaré que le fils du chef de ce département était le secrétaire de Murillo Karam lorsqu’il occupait le poste de procureur général, ce qui évoque la possibilité d’un échange de faveurs.

Murillo Karam, 74 ans, a supervisé l’enquête initiale du Mexique sur la disparition de 43 étudiants d’un collège d’enseignants radicaux et fait maintenant face à un procès pour disparition forcée, n’ayant pas signalé de torture et d’inconduite officielle dans cette affaire.

Murillo Karam a reconnu qu’il y avait peut-être eu des “erreurs” dans l’enquête, mais a déclaré qu’au cours des huit années qui ont suivi, personne n’a été en mesure de prouver une autre version de ce qui est arrivé aux étudiants de la ville d’Iguala, dans l’État de Guerrero.

Il a annoncé en 2014 que les étudiants avaient été enlevés par la police locale, remis à un gang de drogue et tués, leurs corps brûlés dans une décharge et les restes jetés dans une rivière. Il l’a appelé la «vérité historique».

Mais des enquêtes indépendantes et l’actuel bureau du procureur général ont écarté cette version. Ils affirment que différents niveaux d’autorité ont été impliqués, y compris les forces de sécurité, et que les preuves et les scènes de crime ont été modifiées.

Il y a également eu des cas de torture, d’arrestations abusives et de mauvaise gestion des preuves qui ont depuis permis à la plupart des membres de gangs directement impliqués de se libérer.

The Associated Press