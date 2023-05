Une affaire de choc commence à Emmerdale avec un baiser passionné entre collègues

LES RELATIONS restent rarement stables dans les Dales où l’amour et la trahison vont souvent de pair.

Une fois de plus, deux collègues d’Emmerdale montrent que la romance peut s’épanouir dans les endroits les plus improbables et potentiellement causer un chagrin.

TVI

Un couple sera laissé sur les nerfs la semaine prochaine à Emmerdale[/caption] TVI

Et les téléspectateurs redoutaient de le voir se produire[/caption] TVI

Wendy Posner se rapproche un peu trop de Liam Cavanagh[/caption]

Les téléspectateurs réguliers d’ITV ont gardé une trace de ce qui les attend dans le village éponyme et redoutent de voir Wendy Posner se rapprocher du Dr Liam Cavanagh, son employeur.

Mais lorsqu’elle découvre que le GP du village joué par Jonny McPherson est en train d’écrire son propre mystère de meurtre dans l’espoir de remporter le prix Murder Most Murky, Wendy décide de lui donner un coup de main en peaufinant l’un de ses textes.

Le couple se lie étonnamment à leur intérêt commun et ils prévoient bientôt d’assister à un événement à Hotten, seule Wendy ment à son partenaire Bob Hope sur ce qu’elle va vraiment faire.

À venir, l’infirmière représentée par Susan Cookson rencontre Liam à l’arrêt de bus où elle révèle qu’elle a de grands projets pour leur soirée à la convention sur le meurtre et le mystère.

Cependant, Liam l’informe bientôt que l’événement a été mis en ligne et il est touché par l’effort lorsqu’elle prépare une soirée de célébration au cabinet des médecins après avoir été nominé pour le prix qu’il cherchait à recevoir – le prix du nouvel écrivain policier de l’année.

Le bouchon de champagne saute tandis que la chimie entre Liam et Wendy pétille alors qu’ils sirotent du champagne tout en enfilant des déguisements.

Liam met de la musique et ils tournent lentement l’un vers l’autre, avant d’être trop pris dans l’instant alors que le médecin découvre qu’il a remporté le prix du nouvel écrivain policier de l’année de Murder Most Murky sous le nom de plume « Anna Le Monde ».

Mais les célébrations font place à une rencontre torride alors que les choses commencent à devenir passionnées entre Wendy et Liam.

Wendy a du mal à tenir le coup alors que la culpabilité d’avoir trompé Bob pèse lourd sur son esprit.

Dans des scènes ultérieures, alors qu’il travaillait dans la chirurgie des médecins, Liam est incapable de contenir son désir pour Wendy et l’embrasse soudainement.

Bien que surprise, Wendy ne peut s’empêcher de répondre au baiser de Liam – mais tout cela pourrait-il devenir incontrôlable ?

Wendy peut-elle garder le secret sur son partenaire Bob Hope (Tony Audenshaw) ?

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

Bien que cela reste à voir, Wendy serait sans aucun doute écrasée de découvrir que Bob a ses propres passions secrètes avec nul autre que Bernice Blackstock (Samantha Giles).

Le couple se chamaille en essayant de maintenir les affaires de B&B à flot et décide de raviver leur amitié la semaine prochaine.

Mais Bob dérape bientôt en admettant qu’il a toujours considéré Bernice comme belle et ils partagent un moment.

Tout comme Wendy et Liam, Bernice et Bob ressentent la chimie et le flirt toujours croissants entre… et le premier fait une tentative ivre de l’embrasser.

Comment Bob va-t-il réagir ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.

TVI

Bientôt, Liam est incapable de contenir son désir pour Wendy[/caption] TVI

Bob Hope pourrait-il le découvrir ?[/caption] TVI

Ou pourrait-il être trop occupé à avoir son propre amour illicite ?[/caption]