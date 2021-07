Une adorable vidéo montre Jumbo guidant son ami aveugle vers la nourriture

Les éléphants sont l’un des animaux sauvages les plus mignons qui se lient bien avec les humains. Ces mammifères savent gagner le cœur des humains par leurs actes de gentillesse. Pour prouver la même chose, une vidéo a récemment été partagée sur le compte Instagram du fondateur du parc naturel des éléphants et de la fondation Save Elephant, Lek Chailert. Dans la vidéo, un éléphant guide un autre défenseur vers de la nourriture. Cependant, la légende du message explique tout le scénario. Il dit qu’un éléphant nommé Chana aide sa nounou adoptive Ploy Thong en la guidant vers la nourriture car cette dernière est aveugle des deux yeux.

La légende dit en outre que regarder les éléphants prendre soin les uns des autres rappelle à Lek le beau côté des défenses chaque jour. Selon Lek, le fait que ces animaux prennent soin les uns des autres et s’aiment inconditionnellement est une leçon pour les êtres humains. Cette vidéo est rapidement devenue très populaire sur Internet. Le site magnifique des animaux énormes et adorables qui s’occupent les uns des autres a fait fondre le cœur des gens.

La vidéo compte actuellement 11 195 vues et compte toujours. Il a été capturé dans un centre de sauvetage et de réhabilitation des éléphants, Elephant Nature Park établi dans le nord de la Thaïlande. La vidéo a reçu beaucoup d’appréciation dans la section des commentaires. Tandis que l’un d’eux disait : « Wow. Tellement incroyable – et chaque jour je suis plus étonné de leur intelligence et de leur compassion / attention les uns pour les autres », a ajouté l’autre, « Les humains peuvent apprendre beaucoup des animaux. » Beaucoup de gens ont apprécié Chana pour être une si belle âme.

Cette poignée Instagram est un endroit idéal pour tous les amoureux des éléphants. Avec 49,9 000 abonnés, Lek continue de publier un certain nombre de belles photos et vidéos de ces animaux, ce qui est un plaisir absolu à regarder.

