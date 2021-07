Une adorable vidéo d’une femme ‘livrant’ de la glace à des loutres vous fera sourire

Les médias sociaux ont toujours été inondés de vidéos d’interactions homme-animal, principalement avec des chiens et des chats. Mais il semble que les gens aient récemment développé un penchant similaire pour les loutres. Et ce clip de loutres profitant d’une livraison de glace dans la chaleur torride vous laissera bouche bée. L’utilisateur d’Instagram Nadine Trottier a partagé la vidéo, qui la montrait livrant de la glace à des loutres adorables et mignonnes. La vidéo est un pur bonheur et pourrait également illuminer votre humeur.

L’enregistrement commence avec Nadine livrant les glaçons à huit loutres pour les soulager de la chaleur torride de l’été. Les loutres, qui nagent déjà dans un bain d’eau, ont été présentées aux téléspectateurs car leurs noms apparaissaient également dans la vidéo. Nadine donne d’abord à Kunik et Quatse leurs parts de glace, puis avance pour donner des cubes à Hardy et Mak. Les huit loutres semblent s’amuser en jouant avec les glaçons. Et ils avaient aussi des expressions uniques qui sont difficiles à disséquer.

Partageant la vidéo, en légende, elle a écrit : « Livraison de glace. On commence à avoir l’impression que nous avons beaucoup de loutres. Le clip a déjà reçu près de 4 lakh vues et plus d’une centaine de commentaires. Les belles loutres et leur réaction heureuse à la réception de la glace en ont laissé beaucoup de ravis. Alors que certains n’ont pas pu résister à jaillir de leur gentillesse, d’autres ont salué la femme pour avoir fait le travail.

Jetez un œil à l’adorable vidéo –

Une autre vidéo partagée par Nadine montrait des loutres dans un petit seau rouge rempli de glace. L’une des loutres, qui repose son dos sur les glaçons, est vue en train de jouer avec la glace. La petite loutre essaie de tenir la glace, la place sur son corps et la disperse partout autour.

Lors de la publication de ce clip, Nadine a écrit: « Les chaudes journées d’été, Aka se contente de jeter de la glace partout de manière agressive pendant 10 minutes. »

Les bobines Instagram de Nadine sont entièrement consacrées aux loutres et elles vous apporteront de la joie à coup sûr

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici