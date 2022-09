Une adorable vidéo d’un chien remettant du poisson dans l’eau fait sensation

Un animal comprend probablement si facilement les sentiments d’un autre qu’il vient parfois aussi en aide à d’autres espèces. Récemment, une vidéo est devenue virale sur Internet dans laquelle un chien est vu en train d’aider un poisson. Habituellement, lorsqu’un tas de poissons est placé devant un chien, on le voit les manger avec grand plaisir. Généralement, les chiens adorent manger du poisson, mais la vidéo devenue virale sur Internet met en scène un chien empathique.

Récemment, une vidéo a été partagée sur Twitter par une poignée nommée Gabriele Corno, qui partage souvent des vidéos amusantes et intéressantes. Dans la vidéo, on voit un chien avec beaucoup de poissons gardés devant lui dans un bocal. Vous penserez qu’il va les manger, mais il remet le poisson à l’eau et lui sauve la vie.

Dans la vidéo, on voit un golden retriever presser un poisson avec sa bouche et au lieu de le manger, il l’emmène dans un réservoir d’eau à proximité et le met à l’intérieur. Le poisson reste vivant et commence à nager dans l’eau. Le chien continue de regarder les poissons nager. Partageant l’adorable vidéo que Gabriele Corno a tweetée, “L’empathie est la qualité la plus essentielle des êtres vivants.”

L’empathie est la qualité la plus essentielle des êtres vivants pic.twitter.com/M9mRGtvIWW — Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) 2 septembre 2022

Le clip de 14 secondes a recueilli plus de 14 000 vues et il a conquis le cœur des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a déclaré: “La gentillesse est difficile pour les humains.” Un autre a commenté : « Les chiens sont incroyables. Les gens devraient ressembler davantage à des chiens. Un troisième a dit: “Nous, en tant qu’êtres humains, devons essayer.”

