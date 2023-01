Une adorable vidéo de pingouins chassant un papillon éliminera votre blues du lundi

Le règne animal ne cesse de nous fasciner. Des vidéos d’animaux font souvent surface en ligne, et un de ces clips réconfortants a maintenant suscité l’intérêt d’Internet. Une vidéo d’une colonie de pingouins chassant un papillon est apparue sur Internet, et c’est l’une des choses les plus mignonnes que vous verrez aujourd’hui. La vidéo virale a été partagée par une page sur Twitter, appelée Fascinate.

Dans la vidéo, on voit les pingouins sauter à travers un champ en suivant un papillon. Même si la vidéo ne dure que deux secondes, elle est magnifique. On peut remarquer la verdure luxuriante en arrière-plan. En plus de la vidéo, la légende de la vidéo disait “Pingouins chassant un papillon”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a eu près de 12 millions de vues. Les utilisateurs des médias sociaux ont également commenté à quel point le clip est adorable. L’un des utilisateurs a écrit : « Ah ! C’est Bob-le-papillon, il n’arrête pas d’embobiner ces gosses de pingouins. Bon ‘ol Bob.

Ah ! C’est Bob-le-papillon, il n’arrête pas d’embobiner ces gosses de pingouins. Bon ‘ol Bob.— J. Sharp 30 décembre 2022

Un autre utilisateur a plaisanté: “Tellement mignon… N’est-ce pas de grands lapins portant des smokings?”

Si mignon… N’est-ce pas de grands lapins portant des smokings ?— Busyman™ – Greg (NSFW 18+) (@busymantm) 30 décembre 2022

Un troisième utilisateur a ajouté : “Je veux jouer avec des pingouins.”

Auparavant, une vidéo d’un mignon petit pingouin dont le poids était mesuré sur une balance était devenue populaire sur Internet. Cette vieille vidéo, publiée sur Twitter le 6 janvier, montre les difficultés rencontrées par un membre du personnel pour peser un pingouin qui ne peut tout simplement pas rester immobile. La vidéo amusante montrait une équipe d’élevage se démenant pour peser un manchot empereur nouveau-né de 97 jours qui a éclos le 1er octobre 2022. La légende disait également : « Bébé manchot empereur né le 1er octobre. Une bataille entre le personnel d’élevage qui veut que vous rester immobile et le bébé qui ne peut pas rester assis… 97 jours 14,1 kg.

☆ 10/1 生まれ の エンペラー ペン ギン の 赤ちゃん ☆ じっとして ほしい 飼育 スタッフ と じっと し て い られ ない 赤ちゃん の 攻防 戦…!? 97日 齢 14.1kg pic.twitter.com/ZoLc9cz5Gd — アドベンチャーワールド 公式 (@aws_official) 6 janvier 2022

La vidéo a accumulé plus de 36 millions de vues à ce jour.

