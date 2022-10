Une adorable vidéo de chiens attendant le bus scolaire vous fera sourire

Internet regorge de vidéos de chiens adorables et amusantes qui laissent les gens sourire aux lèvres. Si vous aimez regarder des vidéos amusantes sur les chiens, vous êtes au bon endroit. Un clip devenu viral montre un groupe de chiens attendant patiemment leur bus scolaire. Mais ce qui le rend plus adorable, c’est la façon dont leur propriétaire les a habillés pour l’occasion. Des petits sacs à dos aux chapeaux de seau, les chiens les portent tous alors qu’ils s’assoient patiemment.

Ils se rassemblent dans le couloir de leur maison et sont assis sur un tapis pendant que la caméra les capture ensemble. En plus de minuscules sacs à dos sur le dos, ils ont tous des bandanas jaunes attachés autour du cou. “En attendant le bus scolaire, j’espère que les enfants passeront une excellente année”, a écrit le propriétaire de la famille canine en partageant la vidéo en ligne. Jetez un œil au clip viral ci-dessous :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il a attiré l’attention des amoureux des chiens du monde entier. Un utilisateur les a appelés précieux, “Omg. Je suis amoureux de chacun d’eux ! Tellement précieux !” un autre a écrit : « Omg ! C’est la chose la plus mignonne que j’aie jamais vue ! Adorable !” Pendant ce temps, un internaute a demandé au propriétaire du chien de partager également un aperçu des coulisses des chiens se préparant pour la vidéo. L’utilisateur a commenté : « Le bob me tue à chaque fois ! Nous avons besoin d’une vidéo des coulisses de vous en train de les préparer !” Un autre a demandé: “Où puis-je m’inscrire à ce camp?”

La vidéo de la famille canine a été partagée par l’utilisatrice d’Instagram Victoria Diange West. En quelques semaines, le clip a recueilli plus de 67 000 likes sur l’application de partage de photos. Le propriétaire de chien enthousiaste se fait un devoir d’habiller ses chiens pour diverses occasions, que ce soit Noël ou les soirées de rendez-vous. Son profil Instagram est rempli de jolies vidéos et de photos de ses compagnons à fourrure qui vous raviront. Notamment, ces adorables messages de sa famille de chiens ont valu à Victoria Diange West un fan suivi de plus de 12 000 personnes sur la plateforme de médias sociaux.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici