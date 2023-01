Une adorable vidéo de bébés loutres chassant un papillon vous fera sourire

Le règne animal ne cesse de fasciner les humains. Nous regardons fréquemment des vidéos d’animaux réalisant d’adorables bouffonneries dans leur habitat naturel, et l’un de ces clips a suscité l’intérêt de plusieurs utilisateurs de médias sociaux. Une vidéo d’un groupe de bébés loutres chassant un papillon a récemment fait surface sur Internet, et c’est l’une des choses les plus délicieuses que vous verrez aujourd’hui. Dans la vidéo, des bébés loutres sont vus debout sur un rocher près d’un plan d’eau. Bientôt un papillon les survole et on voit les petits essayer de le chasser. Ils se concentrent entièrement sur le papillon et on les voit joliment remuer leur corps alors qu’ils essaient de le suivre de près. Avec la vidéo, la légende disait « Des loutres et un papillon ».

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

Depuis le 5 janvier, jour de sa mise en ligne sur Twitter, la vidéo a cumulé près de huit millions de vues. Les utilisateurs des médias sociaux ont également commenté à quel point la vidéo est adorable. L’un des utilisateurs a plaisanté: «Ce papillon savait ce qu’il faisait. Probablement que tous ses copains papillons se sont moqués des buissons.

Ce papillon savait ce qu’il faisait. Tous ses copains papillons ont probablement rigolé près des buissons – Melissa 🖖 (@aslightattitude) 4 janvier 2023

Un autre utilisateur espérait que le papillon volerait au-dessus de l’eau et que les loutres le suivraient. “J’espérais qu’il volerait au-dessus de l’eau, cela aurait été amusant de les regarder tous éclabousser.”

J’espérais qu’il volerait au-dessus de l’eau, ça aurait été amusant de les regarder tous éclabousser ❤️— Gabi Hartai Molnar (@GabiHartaiM) 4 janvier 2023

Plus tôt, le magnat des affaires Anand Mahindra a partagé une vidéo d’une paire de loutres se tenant la main alors qu’elles flottent au-dessus de l’eau pendant leur sommeil. La vidéo est vraiment incontournable car elle capture la beauté de la nature. Le tweet disait : « Les loutres de mer se tiennent la main quand elles dorment pour ne pas s’éloigner, un comportement connu sous le nom de rafting ».

Tout en partageant cette douce vidéo, Anand Mahindra a écrit : « Le dimanche est un jour de convivialité familiale. Et c’est à cela que servent les familles : se tenir les uns les autres et se protéger mutuellement. Donc cette phrase ‘rafting’ est merveilleuse & la prochaine fois que quelqu’un me demandera ce que je faisais avec la famille en vacances, ma réponse sera : je faisais du rafting… ».

Le dimanche est un jour de convivialité familiale. Et c’est à cela que servent les familles : se tenir les uns les autres, se protéger mutuellement. Alors cette phrase « rafting » est merveilleuse et la prochaine fois que quelqu’un me demandera ce que je faisais avec la famille pendant les vacances, ma réponse sera : je faisais du rafting… https://t.co/l6LnPNnT4M— anand mahindra (@anandmahindra) 11 décembre 2022

L’adorable vidéo a impressionné les utilisateurs des médias sociaux et a également recueilli plus de 2 millions de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne.

