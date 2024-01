Une adolescente victime d’un deepfake fait pression en faveur d’une loi fédérale ciblant le contenu explicite généré par l’IA

Une adolescente victime de deepfakes sexuellement explicites et non consensuelles a rejoint mardi le représentant Joe Morelle, DN.Y., pour plaider en faveur d’un projet de loi bipartisan qui criminaliserait le partage de ce type de matériel au niveau fédéral.

En mai, Morelle a présenté la loi sur la prévention des deepfakes d’images intimes. Le projet de loi a été renvoyé au comité judiciaire de la Chambre, mais aucune autre mesure n’a été prise. En plus de criminaliser le partage non consensuel de deepfakes sexuellement explicites, la mesure créerait également un droit d’action privée pour les victimes, leur permettant de poursuivre les créateurs et les distributeurs du matériel tout en restant anonymes.

La production et le partage de deepfakes sexuellement explicites et non consensuels, qui utilisent généralement l’IA pour greffer les visages des victimes dans des images ou des vidéos pornographiques, ont explosé parallèlement à l’accessibilité des outils permettant de créer de tels contenus et des sites Web dédiés à leur partage et à leur monétisation. Actuellement, les victimes américaines sont limitées par une mosaïque de lois étatiques qui régissent les deepfakes, et il n’existe aucune loi fédérale les concernant.

Depuis l’introduction de la loi sur la prévention des deepfakes d’images intimes l’année dernière, des dizaines de nouvelles victimes de deepfakes se sont prononcées, notamment Francesca Mani, lycéenne du New Jersey, qui a pris la parole lors de la conférence de presse de mardi. Mani a déclaré que la direction de son école lui avait dit le 20 octobre que des camarades de classe masculins avaient créé et partagé des deepfakes sexuellement explicites d’elle et de plus de 30 autres filles. Elle n’a jamais vu les images et a déclaré qu’on lui avait dit qu’elles avaient été détruites.

« Cette question est assez noire ou blanche », a déclaré Mani. «Aucun enfant, adolescent ou femme ne devrait avoir à vivre ce que j’ai vécu. Je me sentais triste et impuissant.

« Je suis ici, debout et criant pour le changement, luttant pour des lois afin que personne d’autre ne se sente aussi perdu et impuissant que moi le 20 octobre », a-t-elle déclaré. « L’absence flagrante de lois en dit long. »

Morelle a souligné l’ampleur du problème.

“Les deepfakes arrivent chaque jour aux femmes du monde entier”, a déclaré Morelle. « Il ne s’agit pas seulement de célébrités. Ce sont des gens ordinaires partout aux États-Unis.

Après avoir entendu parler de ce qui s’est passé au lycée de Mani, qui se trouve dans sa ville natale, le représentant Tom Kean, R.-NJ, est devenu le premier co-parrain républicain du projet de loi de Morelle. Il a également présenté un autre projet de loi, la loi sur l’étiquetage de l’IA de 2023, en novembre. La mesure nécessiterait que les outils d’IA générative fournissent des informations claires et visibles sur le contenu généré par l’IA, y compris le texte des chatbots IA.

L’absence de mouvement législatif autour des deepfakes a soulevé des inquiétudes quant au potentiel de la technologie à perturber le cycle électoral de 2024. Une experte juridique spécialisée dans les images intimes non consensuelles, Mary Anne Franks, qui, selon Morelle, a contribué à éclairer le projet de loi, a déclaré que les deepfakes avaient déjà ciblé des femmes politiques.

« Pour les femmes et les filles, la menace de l’IA n’est pas imminente. C’est ici », a déclaré Franks lors de la conférence de presse.