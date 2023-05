Une adolescente trans rate son diplôme d’études secondaires après que le juge fédéral a rejeté sa demande de porter une robe à la cérémonie

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une lycéenne transgenre de Gulfport, dans le Mississippi, n’a pas rejoint ses camarades de classe lors de sa cérémonie de remise des diplômes samedi après qu’un juge fédéral a autorisé son école à la forcer à porter « ce que les garçons portent » à l’événement.

L’American Civil Liberties Union (ACLU) du Mississippi a déclaré dans un communiqué que la décision du tribunal de « confirmer la discrimination explicite du district scolaire envers notre client est profondément décevante et préoccupante ».

« Notre cliente devrait se concentrer sur la célébration de cette étape de sa vie aux côtés de ses amis et de ses proches », a ajouté l’organisation. « Au lieu de cela, cette décision jette la honte et l’humiliation sur une journée qui devrait être axée sur la joie et la fierté. »

L’ACLU a déposé une demande d’urgence pour une ordonnance d’interdiction temporaire contre les responsables de l’école du comté de Harrison et Harrison Central High School au nom des parents d’un élève de 17 ans identifié dans les documents judiciaires comme LB, qui argumenté qu’il lui était interdit de porter une robe blanche et des talons qu’elle avait achetés pour la cérémonie.

Les parents de LB, Samantha Brown et Henry Brown, ont accusé le district scolaire de discrimination fondée sur le sexe et le genre et de violation des droits du premier amendement de l’adolescent, selon la plainte.

Le 9 mai, la directrice de Harrison Central, Kelly Fuller, a déclaré à LB qu’elle devrait porter « ce que les garçons portent » si elle voulait se joindre à la cérémonie, selon la plainte déposée devant le tribunal de district américain le 18 mai.

LB est ouvertement transgenre depuis qu’elle a commencé à fréquenter l’école lors de sa première année il y a quatre ans, a-t-elle déclaré. Elle portait des robes pour les cours et les événements parascolaires tout au long du lycée, y compris le bal, « sans problème ni répercussion », a déclaré LB dans son dossier.

Le surintendant de l’école, Mitchell King, a déclaré à la mère de LB qu’elle serait tenue de porter « des pantalons, des chaussettes et des chaussures, comme un garçon », si elle voulait assister à la cérémonie, selon les documents du tribunal. M. King a également témoigné dans des documents judiciaires que le district s’appuie sur des certificats de naissance pour enregistrer si les élèves sont des garçons ou des filles.

Un avocat du district scolaire répondu dans un dossier déclarant que « participer à une cérémonie de remise des diplômes volontaire alors que vous n’êtes plus étudiant et porter une casquette et une robe et se conformer au code vestimentaire que vous avez accepté de respecter ne porte pas atteinte aux droits protégés ni ne justifie une injonction extraordinaire ».

LB a finalement sauté la cérémonie du 20 mai, quelques heures après que le juge de district américain Taylor B McNeel ait rejeté sa requête en ordonnance d’interdiction temporaire pour bloquer l’application du code vestimentaire par l’école.

« Pour LB, l’obtention du diplôme d’études secondaires a marqué le début d’un nouveau chapitre de sa vie et une célébration de ce qu’elle a accompli au cours des quatre dernières années », a déclaré Linda Morris, avocate de l’ACLU. dit dans un communiqué après le jugement. « LB a choisi une robe qui la faisait se sentir belle et confiante. C’est ce qu’elle voulait ressentir lorsqu’elle a pris son diplôme en main.

L’indépendant a demandé des commentaires à Wynn Clark, l’avocat des écoles du comté de Harrison.

« Il est profondément offensant que l’école choisisse de célébrer notre fille et ses réalisations et tente de la ruiner avec une action aussi discriminatoire », a déclaré la mère de LB, Samantha. dit dans un communiqué accompagnant le dépôt.

Le Mississippi fait partie de plusieurs États qui ont déposé une vague de lois visant les personnes LGBT +, en particulier les jeunes trans, ces dernières années.

L’État n’a pas de loi interdisant explicitement la discrimination contre les personnes LGBT+ ou l’intimidation des étudiants LGBT+.

Le gouverneur républicain Tate Reeves a signé un projet de loi plus tôt cette année qui interdit aux jeunes trans de recevoir des soins de santé affirmatifs, contre conseils de la plupart des grandes organisations médicales soutenir des soins adaptés à l’âge, médicalement nécessaires et potentiellement vitaux.

Plus d’une douzaine d’autres États ont promulgué des lois ou des politiques similaires interdisant les soins affirmant le genre pour les jeunes trans. Des injonctions judiciaires ont empêché l’entrée en vigueur des interdictions dans trois États.

Plus de la moitié de tous les jeunes trans aux États-Unis âgés de 13 à 17 ans risquent de perdre l’accès à ces soins dans leur État d’origine, selon la Human Rights Campaign.