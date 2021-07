Une adolescente se noie dans le lac Ducklington alors que quatre personnes meurent après avoir été tirées de l’eau le jour le plus chaud de l’année

Une adolescente s’est noyée dans un lac de l’Oxfordshire alors que quatre personnes sont mortes dans des tragédies liées à l’eau à travers le Royaume-Uni le jour le plus chaud de l’année.

Les flics révèlent qu’ils ont été appelés à Ducklington Lake, à Witney, vers 14 h 35 dimanche et que la fille a ensuite été retirée de l’eau.

Les flics révèlent qu’une adolescente a été retirée du lac Ducklington à Witney, dans l’Oxfordshire Crédit : ITV

Des équipes d’urgence ont également été appelées à Salford Quays tard cet après-midi après la noyade d’un adolescent Crédit : @BenMillss

Cependant, la police de Thames Valley a révélé qu’elle était décédée tragiquement malgré son transport à l’hôpital.

La famille de la jeune fille a été informée et est étroitement soutenue par des agents spécialement formés.

Le décès est traité comme inexpliqué et non suspect et un dossier sera préparé pour le coroner.

Pendant ce temps, la police a découvert le corps d’un homme de 19 ans qui a disparu à Salford Quays.

La police du Grand Manchester n’a pas pu ranimer l’adolescent, qui a disparu dimanche après-midi.

« Malheureusement, malgré une opération de sauvetage à Salford Quays ce soir, un homme de 19 ans a perdu la vie », lit-on dans un tweet sur le compte Twitter de la police du Grand Manchester.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de ce jeune homme, ainsi qu’aux personnes qui ont été témoins des événements tragiques. »

La police a lancé une recherche sous-marine dans les quais et des images de la scène montrent des équipes d’urgence appelées dans la région – qui regorge de locaux profitant de la chaleur torride.

Des pompiers ont été vus grimper dans des équipements de plongée avant de se diriger vers les eaux alors que les températures atteignaient 30 ° C.

L’urgence est survenue le jour le plus chaud de l’année et les quais étaient pleins de nageurs plongeant dans l’eau.

Le corps a également été retrouvé à la suite d’une recherche désespérée d’un garçon disparu qui a disparu dans une rivière.

L’adolescent est entré samedi dans la rivière Eden à Rickerby Park près de Stony Holme, Carlisle.

La police a lancé une recherche après avoir reçu un rapport d’inquiétude pour le bien-être du garçon vers 21 heures par le service d’ambulance du Nord-Ouest.

Le corps a été retrouvé dimanche vers 11h45. L’identification formelle n’a pas encore eu lieu.

Un passant a déclaré à la BBC qu’il avait entendu dire que quelqu’un s’était noyé dans la rivière, mais cela n’a pas été confirmé.

À York, le corps d’un homme dans la cinquantaine a été retrouvé dimanche soir dans la rivière Ouse, près du pont Water End.

Des agents se sont rendus sur les lieux, ainsi que les services d’incendie et d’ambulance, après avoir été contactés par des kayakistes peu avant 17 heures.

Bien que l’identification formelle n’ait pas encore eu lieu, la police du North Yorkshire pense connaître l’identité du défunt mais attend une confirmation.

Et à Wakefield, des flics ont été appelés au lac de Pugneys Country Park après avoir reçu des informations selon lesquelles un homme avait eu des difficultés dans l’eau.

Environ 16 véhicules sont arrivés sur les lieux près de la plage du parc national et des équipes spécialisées ont fouillé l’eau.

Dans un communiqué, la police du West Yorkshire a déclaré: « Les services d’urgence sont intervenus et une première recherche du lac a été effectuée sans gain.

« Les enquêtes se poursuivent sur les lieux et une recherche sous-marine est actuellement en cours. »

nageur manquant

Pendant ce temps, une recherche a été lancée après qu’un nageur aurait disparu à Ardingly Reservoir, dans le Sussex.

Les flics ont utilisé des drones, un hélicoptère et des kayaks pour parcourir un immense lac avant la tombée de la nuit.

Le mois dernier, des gardes de sécurité ont été introduits sur le site pour empêcher la baignade non surveillée.

Le personnel a déclaré que la température de l’eau froide, le limon, ainsi que les canalisations et les machines cachées rendent les conditions extrêmement dangereuses.

Samedi, nous avons rapporté comment un père de deux enfants est décédé d’une crise cardiaque présumée après s’être effondré sur un terrain de cricket lors d’un match.

Maqsood Anwar, 45 ans, est tombé malade alors qu’il jouait au bowling par temps 27C près de Barry, dans le sud du Pays de Galles.

Une recherche a été lancée après qu’un nageur aurait disparu dans le réservoir d’Ardingly Crédit : EDDIE MITCHELL

Un hélicoptère de police vu au-dessus de l’opération d’urgence à Salford Crédit : @BenMillss