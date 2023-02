Une adolescente portée disparue depuis plus d’un an retrouvée vivante dans une armoire | Nouvelles américaines

Une jeune fille de 14 ans portée disparue en 2021 a été retrouvée enceinte dans le placard d’une maison du Michigan.

Une équipe de fugitifs des maréchaux américains a retrouvé l’adolescent – ​​qui était dans un état désemparé – vers 17 h 30 mardi à Port Huron, dans le Michigan, a déclaré le maréchal adjoint Robert Watson.

“Elle était assez bouleversée, elle pleurait et elle avait assez peur”, a-t-il ajouté.

“Elle n’était pas sûre de ce qui allait lui arriver.”

Les autorités ont pu retrouver la fille après avoir été averties de fouiller la maison.

Elle a ensuite été emmenée à l’hôpital pour un examen de bien-être, où elle s’est avérée enceinte, a déclaré M. Watson.

Les services de protection de l’enfance ont déclaré jeudi à M. Watson que son père était “très soulagé” que l’adolescent ait été retrouvé.

“Il faisait face à ce cauchemar depuis un an et demi. Et il est dans un bien meilleur endroit maintenant”, a déclaré M. Watson.

Des responsables ont déclaré au Detroit Free Press qu’ils poursuivaient des accusations d’enlèvement parental contre la mère de la jeune fille, qui avait la garde de l’adolescent.