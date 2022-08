Une adolescente portée disparue à Kelowna

La GRC de Kelowna demande au public d’être à l’affût de Destiny Redford, 15 ans.

Redford, réside actuellement avec ses grands-parents à Kelowna

Destiny a été vue pour la dernière fois par sa grand-mère le 6 août 2022. Elle est décrite comme une très petite femme, qui mesure environ 5’2″ avec une silhouette mince. Elle pèse environ 100 livres avec de longs cheveux bruns et des yeux vert bleuâtre.

La GRC demande que si un membre du public sait où se trouve Destiny ou a des informations à appeler le 911 ou la ligne non urgente de la GRC au (250) 762-3300.

