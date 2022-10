Une adolescente poignardée et laissée saigner dans la rue pendant 5 HEURES avant d’être retrouvée par un promeneur de chiens alors qu’un garçon de 17 ans était arrêté

Une adolescente a été poignardée et laissée saigner dans la rue pendant cinq heures avant d’être retrouvée par un promeneur de chiens.

Les flics ont arrêté un garçon de 17 ans après l’incident d’horreur à Benhall, Suffolk, à 7 heures du matin ce matin.

Un adolescent saignait dans la rue pendant cinq heures à Benhall après avoir été poignardé Crédit : Google Maps

La police s’est précipitée sur les lieux pour signaler qu’une adolescente avait été agressée près de la jonction d’Aldecar Lane et de Benhall Green.

Elle a été soignée pour des coups de couteau et une blessure au dos et emmenée à l’hôpital d’Ipswich où elle reste dans un état stable.

Mais on pense qu’elle a en fait été poignardée à 2 heures du matin – et n’a pas été découverte avant cinq heures lorsqu’un promeneur de chiens a alerté les services d’urgence.

Les flics ont arrêté un garçon de 17 ans soupçonné d’agression causant des lésions corporelles graves avec intention.

La victime et le suspect se connaissent et, pour le moment, la police déclare qu’elle le traite comme un incident isolé sans menace plus large pour le public.

La police lance maintenant un appel à quiconque pourrait avoir la paire dans la zone de l’agression et à entrer en contact.

Tout témoin ou toute personne ayant des informations ou des connaissances sur l’incident doit contacter la police du Suffolk en citant le CAD 83 du dimanche 2 octobre.