Une adolescente noire ne s’est pas suicidée, dit sa mère

HOPKINTON, Mass. – Un jour après que le médecin légiste de l’État a décidé que Mikayla Miller était décédée par suicide, sa mère et ses partisans ont déclaré qu’ils n’acceptaient pas les conclusions.

«Je ne pense pas que ma fille se soit suicidée», a déclaré mercredi Calvina Strothers lors d’une conférence de presse audio. « Ce n’est rien que je suis prêt à divertir. »

Miller, 16 ans, a été retrouvée morte le 18 avril près de son domicile à Hopkinton, Massachusetts. Selon le certificat de décès, qui a été publié mardi, la manière de la mort était le suicide et la cause était l’asphyxie par pendaison.

Mercredi, Strothers a été rejoint à la conférence de presse par l’avocat des droits civiques de renommée nationale Benjamin Crump; David Johns, directeur exécutif de la National Black Justice Coalition; Tito Jackson, ancien membre du Boston City Council; et Monica Cannon-Grant, PDG et fondatrice de Violence In Boston Inc. Ils croient que la mort de Miller était un meurtre.

Médecin légiste du Massachusetts:Un adolescent noir est mort par suicide. La famille de Mikayla Miller n’est pas d’accord

«Ce que nous comprenons, c’est qu’il n’y a aucun moyen que Mikayla ait pu se suicider», a déclaré Johns.

Il a dit que Miller n’a pas été trouvé pendu à un arbre; elle était plutôt debout. De plus, l’arbre n’était ni assez fort ni assez grand pour que Miller se pende. De plus, Miller avait une ceinture enroulée autour de sa gorge que ni elle ni sa mère ne possédaient, et portait un survêtement, qui ne nécessitait pas de ceinture.

Cannon-Grant a déclaré que le département de police de Hopkinton avait rejeté à plusieurs reprises les demandes de rapports et d’autres informations de Strothers sur l’affaire. La police a publié cette information environ une heure avant la conférence de presse de mercredi.

Le chef de la police de Hopkinton, Joseph Bennett, citant l’intérêt public, a publié un lot d’informations liées à l’affaire, y compris l’appel initial au 911, les entrées du journal de la police, les transmissions radio de la police et des pompiers et une vidéo de la caméra de bord de la voiture de police.

«Le département de police de Hopkinton s’est engagé à faire preuve de transparence dans le maintien de l’ordre, et un examen attentif a été fait avant la publication de ces dossiers», selon la déclaration du département. «Cependant, le chef Bennett estime que la divulgation de documents est la ligne de conduite prudente étant donné le volume de demandes de documents reçues et la quantité de commentaires publics déjà faits concernant cette affaire.»

La déclaration ajoute: « Le public doit avoir confiance que son service de police municipal a réagi rapidement à cette tragique circonstance et l’a traitée avec le soin et la considération nécessaires. »

Lors de l’appel au 911, qui est partiellement expurgé pour supprimer le nom de l’appelant, l’homme a dit au répartiteur où il avait trouvé le corps, le décrivant comme étant près du 35 West Main St., près d’une serre. Le répartiteur a dit à l’homme que la police et les pompiers étaient en route et qu’elle resterait en ligne jusqu’à leur arrivée.

Cannon-Grant a déclaré que la police cachait des informations sur l’agression qui a eu lieu la nuit précédente, affirmant que Miller avait été agressé par cinq adolescents parce que deux d’entre eux étaient liés à des policiers de Hopkinton. Elle a qualifié le procureur de district Marian Ryan d ‘«incompétent».

«Nous n’avons jamais vu une affaire être traitée d’une manière que le procureur de district Marian Ryan autorise à traiter cette affaire», a déclaré Cannon-Grant.

Avocat renommé des droits civiquesBen Crump entre dans l’affaire Mikayla Miller

Crump a qualifié la mort de Miller de «très suspecte» et a déclaré que le but était d’avoir une «transparence» dans l’enquête.

«Essentiellement, ce que Calvina et sa famille veulent savoir, c’est que Mikayla a été lynchée et pourquoi ne disent-ils pas cela», a déclaré Crump. «Ils ne croient pas que c’était un suicide, et cela a été rapidement déterminé par les autorités locales.»

Jackson a déclaré que le bureau du procureur de district «militait» les informations en les divulguant aux médias plutôt qu’en communiquant avec Strothers et la famille.

Ce que nous savons:Chronologie de l’enquête sur la mort de Mikayla Miller

« Malheureusement, il n’y a pas eu de poursuite de la justice que nous aurions aimé voir », a déclaré Jackson.

Strothers, qui a décrit Miller comme «généreux» et ayant une «âme gentille», a déclaré que les policiers lui ont dit qu’elle ne devrait pas parler de l’affaire publiquement parce que cela mettrait en lumière la sexualité de sa fille. Elle a également déclaré que les enquêteurs n’avaient partagé aucune information avec elle et n’avaient pas changé d’avis sur le décès d’un suicide depuis le début.

«Je veux être très clair: la seule chose que je veux, c’est la vérité», a déclaré Strothers. «La conclusion qu’ils ont tirée hier (mardi) est la même que celle qu’ils ont tirée lorsqu’ils sont entrés dans ma maison pour la première fois.»

Officiel de Hopkinton:Les rumeurs entourant la mort de Mikayla Miller ont « transformé la ville en cirque »

Dans la déclaration de la police, Bennett a déclaré que certaines informations ne pouvaient pas être divulguées, en particulier celles impliquant une bagarre le 17 avril impliquant Miller et plusieurs adolescents, car il s’agit d’une enquête sur la violence conjugale, qui n’est pas autorisée à être rendue publique. Strothers a déclaré que sa fille avait été sautée par cinq adolescents, dont deux avec des membres de la famille de la police de Hopkinton. Ryan a déjà déclaré que Miller s’était battu avec deux adolescents – un garçon et une fille.

Bennett a déclaré que son ministère avait agi correctement et avait fait son travail.

«La mort d’un enfant est une tragédie universelle, et c’est la situation la plus difficile à laquelle un policier ou un pompier peut être appelé à répondre», a déclaré Bennett. « Je tiens à déclarer pour le compte rendu que les officiers et le personnel du département de police de Hopkinton sont des professionnels qui ont réagi à cette tragédie avec urgence et qui aident à mener une enquête approfondie et impartiale. »

Ryan, dans un communiqué publié mardi, a déclaré que son bureau s’était entretenu avec l’avocat de la famille de Miller au sujet de la décision, mais n’avait pas dit en quoi consistait cette conversation.

«Cette décision porte sur la manière et les moyens de la mort de Mikayla», a déclaré Ryan. «Cependant, notre enquête sur les événements entourant la mort de Mikayla reste active et en cours. Nous continuerons d’explorer tous les angles d’enquête nécessaires pendant que nous effectuons ce travail et nous avons l’intention de publier un rapport complet et approfondi à la fin de l’enquête.

«Nous continuerons à être en contact avec les représentants de la famille de Mikayla à l’avenir et nous demandons une patience continue pendant que nous accomplissons ce travail d’une importance cruciale.

Ryan a exhorté les gens à vérifier la santé mentale de leurs proches et des autres membres de la communauté.

«Rien ne compte plus», dit-elle. «Si vous songez à vous faire du mal, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-TALK (8255). Si vous recherchez des ressources, veuillez visiter www.namimass.org. »

Suivez Norman Miller sur Twitter @Norman_MillerMW.