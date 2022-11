Une adolescente mexicaine, souffrant d’une infection fongique noire rare, décède

Une jeune fille de 15 ans est décédée après qu’une infection rare appelée champignon noir a commencé dans sa dent et s’est propagée plus tard dans sa tête. Une adolescente nommée Allison Yamileth a reçu un diagnostic d’infection grave, la mucormycose, à l’hôpital général de Tampico dans l’État de Tamaulipas, au Mexique, plus tôt ce mois-ci, a rapporté Mirror UK. Au cours des trois dernières années, l’adolescent souffrait également d’une complication du diabète résultant d’une augmentation des taux de substances chimiques appelées cétones dans le sang, appelée acidocétose diabétique.

Selon le rapport de la maison de presse, les médecins envisageaient de lui enlever une partie du visage et un œil, mais avant l’intervention, la jeune fille est décédée des suites d’une défaillance organique. Les médias locaux ont rapporté l’histoire après que la famille a tenté de collecter des fonds pour acheter les médicaments coûteux qui coûtent plus de 8 000 MXN (environ Rs 34 lakh).

La mère de l’adolescente Karen Hidalgo et la grand-mère Maria Isabel Rodriguez ont partagé qu’Allison avait été admise à l’hôpital le 5 novembre. Les médecins ont diagnostiqué son état comme grave en raison de son acidocétose diabétique.

Pour la sauver, les médecins ont retiré une partie du palais de la jeune patiente et ont demandé à sa famille l’autorisation de retirer une partie de son visage et un œil en raison de la gravité de la maladie. La mère d’Allison à ce moment-là a déclaré qu’ils ne voulaient plus, tout était devenu compliqué à cause de son diabète, “c’est pourquoi le champignon a progressé rapidement”, a-t-elle ajouté. Elle a également affirmé qu’il s’agissait d’une infection de la dent, c’est de là que venait le champignon.

Les médias locaux ont mis à jour cette semaine et ont cité le décès d’Allison en raison de complications liées à l’acidocétose diabétique comme cause principale.

Il convient de noter qu’en mai de l’année dernière, la mucormycose ou le champignon noir a été déclarée épidémie lors de la deuxième vague de COVID-19 en Inde. On dit que l’infection fongique affecte les patients qui sont déjà gravement malades.

