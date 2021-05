Une adolescente malaisienne claque les blagues sur le viol d’un enseignant dans une vidéo virale

L’adolescente malaisienne Ain Husniza Saiful Nizam est rentrée de l’école la semaine dernière et a posté une vidéo sur TikTok, reprenant un enseignant de sexe masculin pour une blague présumée sur le viol pendant les cours. La vidéo est devenue virale du jour au lendemain, déclenchant un débat national sur l’éducation sexuelle, la misogynie et la violence sexuelle dans le pays d’Asie du Sud-Est, où ces sujets sont souvent considérés comme tabous. «Il y a eu de nombreux étudiants qui m’ont fait part de leurs propres histoires… mais les gens n’ont pris aucune mesure sur ce que les étudiants avaient à dire. Et pour moi, c’est très, très triste », a déclaré Ain à Reuters.

La jeune femme de 17 ans, qui adore dessiner et regarder des dessins animés japonais, a déclaré qu’elle avait toujours parlé ouvertement des problèmes sociaux mais qu’elle ne s’était pas attendue à la réponse «écrasante» à la vidéo, qui a été visionnée plus de 1,4 million de fois sur TikTok.

Le débat l’a incitée à créer le hashtag #MakeSchoolASaferPlace, qui, espère-t-elle, encouragera d’autres adolescents à parler des problèmes auxquels ils sont confrontés à l’école, y compris d’autres questions telles que le racisme.

«Notre mouvement vise à faire de l’école un environnement plus sûr pour chaque élève, quel que soit votre sexe, filles ou garçons», a déclaré Ain.

Le hashtag a commencé à devenir tendance alors qu’Ain explorait les réactions négatives qu’elle avait reçues de certains étudiants et enseignants, qui l’ont accusée d’attirer une attention négative sur son école.

Elle a également reçu une menace de viol de la part d’un camarade de classe, ainsi que des remarques obscènes sur son apparence de la part de certains utilisateurs de médias sociaux.

Les parents d’Ain ont déclaré qu’ils ne savaient pas trop comment réagir au départ, mais ont décidé de signaler les remarques de l’enseignant et la menace de viol à la police.

«Si nous agissons comme si c’était normal, ou si nous continuons à écarter ces remarques comme de simples« blagues »… mes plus jeunes enfants vivront probablement cela aussi avec le même professeur», a déclaré la mère d’Ain, Norshaniza Sharifudin, qui a cinq enfants.

La police a promis d’enquêter sur la plainte d’Ain tandis que le ministère des femmes a appelé jeudi à une action plus forte contre les blagues de viol, les remarques sexistes et l’humiliation corporelle. Le ministère de l’Éducation du pays a annoncé mercredi qu’il enquêterait.

Cheryl Fernando, du groupe de défense de l’éducation Pemimpin GSL, a déclaré que des étudiants comme Ain représentaient une nouvelle génération qui n’avait pas peur d’utiliser les médias sociaux pour s’exprimer.

«Il est très important que les enseignants et les dirigeants sachent comment traiter avec ces élèves», a-t-elle déclaré. «C’est une génération qui a trop accès à la technologie et à tous les médias sociaux qu’elle souhaite et qui peut atteindre le monde entier. «

