Une adolescente malade a déclaré qu’elle avait un virus « ennuyeux » et est décédée après que les médecins n’ont pas détecté qu’elle souffrait d’une méningite mortelle et lui ont refusé les antibiotiques qui lui auraient sauvé la vie.

Une adolescente artiste talentueuse est décédée lorsque les médecins ont diagnostiqué à tort sa méningite et un virus « ennuyeux ».

Mia Ginever, 19 ans, est décédée à l’hôpital Frimley Park de Camberley, dans le Surrey, lorsque les médecins ont retardé l’administration d’antibiotiques vitaux en raison de « préjugés conscients » liés à son diagnostic initial.

L’étudiante hétéro terrifiée a supplié de manière déchirante sa mère, Mel, 47 ans, de ne pas « me laisser mourir » lorsqu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec une douleur fulgurante à la tête et des taches rouges sur sa peau qui ne se sont pas estompées. Plus tard, elle a développé une raideur de la nuque et est devenue délirante.

Les médecins et les infirmières se sont précipités autour de la « belle et vibrante » Mia alors qu’elle se détériorait sous les yeux d’un Mel impuissant, mais il faudrait cinq heures avant que les médecins puissent enfin l’évaluer.

Le greffier a refusé de procéder à des analyses de sang ou de lui administrer des antibiotiques et lui a plutôt administré un « pansement collant » contenant des liquides et des analgésiques.

Il a fallu huit heures aux médecins pour administrer des antibiotiques à l’élève A, mais il était alors trop tard et Mia est décédée deux jours plus tard aux soins intensifs en mars 2022.

La méningite bactérienne, qui nécessite un traitement hospitalier urgent, affecte les membranes de la moelle épinière et du cerveau

Un nouveau médecin de service a finalement ordonné des analyses de sang qui ont révélé qu’elle souffrait de méningite B et lui a finalement donné des antibiotiques – huit heures après son arrivée à l’hôpital.

QU’EST-CE QUE LA MÉNINGITE ? La méningite est une inflammation des membranes qui entourent et protègent le cerveau et la moelle épinière. Tout le monde peut être touché, mais les personnes à risque comprennent les personnes âgées de moins de cinq ans, de 15 à 24 ans et de plus de 45 ans. Les personnes exposées au tabagisme passif ou dont le système immunitaire est affaibli, comme les patients sous chimiothérapie, sont également plus à risque. Les formes les plus courantes de méningite sont bactériennes et virales. Les symptômes pour les deux incluent : Peau pâle et tachée avec une éruption cutanée qui ne s’estompe pas lorsqu’elle est comprimée avec un verre

Nuque raide

N’aime pas les lumières vives

Fièvre et mains et pieds froids

Vomissement

Somnolence

Maux de tête sévères Méningite bactérienne La méningite bactérienne nécessite un traitement urgent à l’hôpital avec des antibiotiques. Environ 10 pour cent des cas bactériens sont mortels. Parmi ceux qui survivent, un sur trois souffre de complications, notamment de lésions cérébrales et de perte auditive. L’amputation d’un membre est un effet secondaire potentiel en cas de septicémie (empoisonnement du sang). Des vaccins sont disponibles contre certaines souches de bactéries responsables de la méningite, comme la tuberculose. Méningite virale Les virus mettent rarement la vie en danger, mais peuvent provoquer des effets à long terme, tels que des maux de tête, de la fatigue et des problèmes de mémoire. Des milliers de personnes souffrent chaque année de méningite virale au Royaume-Uni. Le traitement se concentre sur l’hydratation, les analgésiques et le repos. Bien qu’inefficaces, des antibiotiques peuvent être administrés à l’arrivée des patients à l’hôpital, au cas où ils souffriraient de la forme bactérienne de la maladie. Source : Méningite maintenant

Il était désormais trop tard et Mia a été placée dans un coma provoqué et est décédée deux jours plus tard aux soins intensifs. Quelques mois plus tôt, elle avait annoncé à ses parents qu’elle souhaitait devenir donneuse d’organes.

Une semaine plus tôt, en mars 2022, l’étudiant talentueux envisageait de partir en voyage et postulait pour des stages cet été avec le rêve de devenir architecte d’intérieur.

Lorsqu’un mal de gorge, des courbatures et un mal de tête se sont aggravés au cours de la semaine, elle s’est rendue aux urgences de Frimley pour se faire examiner.

Les médecins lui ont dit qu’elle avait un virus « ennuyeux » et qu’elle pouvait rentrer chez elle, mais la douleur de Mia s’est aggravée et elle est retournée à l’hôpital avec Mel lorsqu’elle a remarqué que les taches rouges sur son corps ne s’estompaient pas.

« L’avenir de Mia a été entièrement supprimé sans que ce soit de sa faute. Elle avait tellement à donner au monde et était prête à embrasser sa vie », a déclaré Mel. les temps.

Elle a ajouté : « Nous avons fait confiance aux médecins pour prendre les bonnes décisions. Si j’avais eu envie qu’elle meure, j’aurais crié.

Une enquête sur sa mort débutera aujourd’hui au tribunal du coroner du Surrey à Woking et devrait se terminer vendredi.

L’hôpital de Frimley Park a admis que les médecins n’avaient pas évalué correctement Mia pour la méningite et la septicémie, et qu’il n’avait pas suivi le protocole du NHS consistant à administrer des antibiotiques dans l’heure suivant son arrivée à l’hôpital pour la deuxième fois.

Le père de Mia, Phil, 60 ans, a été choqué par l’état des choses à son arrivée à l’hôpital.

Il a décrit les soins prodigués à sa fille bien-aimée comme étant « si pauvres » et a déclaré que la douleur causée par la mort de Mia ne disparaîtrait jamais.

« Après sa mort, ils nous ont laissé prendre ses empreintes de mains et ses cheveux, comme si c’était un nouveau-né. Mais ensuite elle était toute seule. J’aurais dû rester et attendre », a-t-il déclaré.

L’hôpital a mené un examen des incidents graves qui a révélé que Mia avait déjà développé une septicémie à méningocoque au moment où elle est arrivée à l’hôpital de Frimley pour la deuxième fois.

L’étude a révélé que les « préjugés conscients » liés au premier diagnostic d’infection virale avaient influencé les décisions prises par les médecins.

Depuis le décès de Mia, les Ginevers ont collecté 70 000 £ pour la Meningitis Research Foundation et ses parents ont sensibilisé le public au vaccin contre la méningite B.

Mel a déclaré que les médecins lui avaient dit que « c’était l’un des cas les plus graves et les plus rapides qu’ils aient jamais connu ».

Écrivant sur LinkedIn, six mois après la mort de Mia, Mel a publié un hommage sincère à sa fille.

Elle a déclaré: « Mia avait l’esprit vif, la vie et l’âme, mais elle était aussi un « oiseau domestique » et vivait toujours à la maison. Son beau sourire et son rire contagieux nous manquent désespérément chaque jour.

Deborah Nadel, directrice juridique chez Fieldfisher, représente la famille lors de l’enquête et dans le cadre d’une plainte pour négligence en cours.

Elle a déclaré : « La douleur ressentie par la famille de Mia en apprenant que sa mort aurait pu être évitée grâce à un traitement rapide est inimaginable.

« Les hôpitaux doivent améliorer la façon dont ils apprennent de leurs erreurs et la famille espère que l’enquête du coroner le mettra en évidence. »

Les organes de Mia ont contribué à sauver la vie de quatre personnes et Mel les a décrites comme « chanceuses… d’avoir une partie de notre précieuse fille qui leur donne un deuxième espoir ».

MailOnline a contacté Frimley Health NHS Foundation Trust pour commentaires.