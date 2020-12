Une jeune fille iranienne de 19 ans était devenue célèbre de manière étrange après que ses publications Instagram soient devenues virales. Utilisant du maquillage et du photoshop lourd, elle avait transformé son visage en une «version zombie» décharnée de l’actrice hollywoodienne populaire Angelina Jolie.

Cependant, cette renommée s’est avérée malheureuse car elle a été condamnée à une peine de prison pour avoir conduit le jeune à la corruption, entre autres chefs d’accusation.

Sahar Tabar, de Téhéran de son vrai nom Fatemeh Khishvand, a été condamnée à 10 ans de prison, selon son avocat. Un journaliste local, Masih Alinejad, a confirmé la même chose à Courrier quotidien. Cela vient un an après qu’elle ait été arrêté sur ses activités sur les réseaux sociaux en octobre 2019.

Masih Alinejad a également déclaré que la mère de l’adolescente était gravement bouleversée par la peine, car sa jeune fille avait atterri en prison pour une simple blague. Dans une série de tweets, la journaliste a également écrit: «Sa mère pleure tous les jours pour faire libérer sa fille innocente. Chère Angelina Jolie! nous avons besoin de votre voix ici. Aidez nous ». L’appel a ajouté: «La République islamique a une histoire de tourmenter les femmes. Nous devons être unis contre cet apartheid de genre. » Le tweet a été vu par plus de 46000 utilisateurs jusqu’à présent avec plus de 1,9K likes.

J’appelle Angelina Jolie à aider une fille iranienne de 19 ans qui a été condamnée à 10 ans de prison pour avoir utilisé le maquillage et Photoshop pour se transformer en Angelina. Nous devons être unis contre cet apartheid de genre pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76 – Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) 11 décembre 2020

À l’origine, Sahar a été accusé de blasphème, d’incitation à la violence, de revenus par des moyens inappropriés et d’encouragement des jeunes à la corruption, a rapporté Le gardien. Plus tard, l’adolescente a révélé qu’elle avait été innocentée de deux des chefs d’accusation et maintenant les accusations de corruption de jeunes et de manque de respect pour la République islamique.

Il y a quelques mois, elle avait plaidé pour la mise en liberté, au motif d’avoir contracté COVID-19[feminine. Cependant, les autorités pénitentiaires avaient réfuté ses allégations. Maintenant, son avocate appelle les organismes du monde entier à empêcher les autorités d’envoyer la jeune femme en prison pour des publications sur les réseaux sociaux. Les rapports suggèrent qu’ils ont même fait appel à Angelina Jolie pour qu’elle fasse campagne pour sa libération.

Quand elle est devenue virale à l’origine, un canular s’est répandu qui disait que Sahar avait subi une chirurgie plastique pour ressembler à Angelina. Plus tard, il a été rapporté que l’adolescente s’était simplement transformée pour les médias sociaux. Et cela a fonctionné car elle avait accumulé environ 4,86000 abonnés sur Instagram à un moment donné.

L’année dernière, la femme a dû avouer les accusations dans une émission publique. Les rapports locaux l’ont étiquetée comme étant une personne avec un «handicap mental» qui cherchait la «vulgarité» sur Internet.