Une adolescente iranienne grièvement blessée après une prétendue confrontation avec la police à propos de la loi sur le hijab, selon des militants

Une adolescente iranienne est dans un état critique à l’hôpital, ont déclaré mercredi à Reuters deux éminents défenseurs des droits de l’homme, après être tombée dans le coma à la suite de ce qu’ils ont qualifié de confrontation avec des agents dans le métro de Téhéran pour avoir violé la loi sur le hijab.

Le cas d’Armita Geravand est très sensible, ce qui fait craindre que la jeune fille de 16 ans ne subisse le même sort que Mahsa Amini, une femme de 22 ans dont la mort dans le coma l’année dernière alors qu’elle était sous la garde de la police des mœurs a déclenché des mois de protestation à l’échelle nationale.

Alors que les autorités ont démenti les affirmations des groupes de défense des droits selon lesquelles Geravand serait tombée dans le coma dimanche après une confrontation avec des agents chargés de faire respecter le code vestimentaire islamique, le groupe irano-kurde de défense des droits Hengaw a publié sa photo inconsciente dans un hôpital de Téhéran où elle a été emmenée après l’incident.

Il n’y a eu aucune réponse immédiate de la part du ministère iranien de l’Intérieur à une demande de commentaires.

« Nous suivons son cas de près. Elle est dans le coma à l’unité de soins intensifs de l’hôpital et son état est critique… Ses proches ont déclaré qu’il y avait une forte présence de personnes en civil à l’hôpital », a déclaré l’un des militants en Iran. .

Le deuxième militant a déclaré que les forces de sécurité avaient interdit aux parents de Geravand de publier sa photo sur les réseaux sociaux ou de parler à des groupes de défense des droits humains.

Les militants se sont exprimés sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible du sujet.

Des images de vidéosurveillance, partagées par l’agence de presse officielle IRNA, montraient Geravand sans hijab obligatoire accompagné de deux amies marchant vers le train depuis le quai du métro. En entrant dans la cabine, l’une des filles est immédiatement vue reculer et atteindre le sol, avant qu’une autre fille ne soit traînée inconsciente hors de la cabine par les passagers.

Reuters n’a pas pu vérifier dans l’immédiat l’authenticité des images.

Le chef de la société d’exploitation du métro de Téhéran, Masoud Dorosti, a déclaré à IRNA que les images de vidéosurveillance ne montraient aucun signe de conflit verbal ou physique entre les passagers ou les employés de la société.

Journaliste arrêté

Une journaliste iranienne a été brièvement arrêtée lundi alors qu’elle se rendait à l’hôpital pour s’enquérir de la situation de Geravand, ont rapporté les médias iraniens.

« Les institutions de sécurité iraniennes ont déclaré que son état était dû à une faible pression – un scénario souvent répété de la part de ces institutions », a déclaré l’association de défense des droits humains Dadban sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo publiée par IRNA, ses parents ont déclaré que leur fille avait subi une chute de tension artérielle, avait perdu l’équilibre et s’était cognée la tête dans la cabine du métro.

« Je pense que la tension artérielle de ma fille a chuté, je n’en suis pas trop sûre, je pense qu’ils ont dit que sa tension avait chuté », a déclaré sa mère. Mais elle a ajouté qu’il ne servait à rien de créer une polémique.

Des groupes de défense des droits sur les réseaux sociaux ont appelé les autorités à publier les images de l’intérieur de la cabine, affirmant que la déclaration de ses parents avait été faite sous la contrainte.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X : « Une fois de plus, une jeune femme en #Iran se bat pour sa vie. Juste parce qu’elle a montré ses cheveux dans le métro. C’est insupportable. »

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré dans sa propre publication sur la même plateforme Mercredi, « le régime iranien continue de se montrer comme un État impitoyable et autocratique, sans égard pour ses propres citoyens ».

Dans son message, Joly a déclaré que ce qui est arrivé à l’adolescente « ne devrait pas être le statu quo pour les femmes en Iran. Les droits humains du peuple iranien doivent être respectés ».

Abram Paley, l’envoyé spécial adjoint des États-Unis pour l’Iran, a exprimé son choc et son inquiétude face aux informations sur Geravand et a déclaré sur X que « nous continuons à être aux côtés du courageux peuple iranien et à travailler avec le monde pour tenir le régime responsable de ses abus ».