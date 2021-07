Une adolescente enceinte fait une fausse couche et des convulsions après avoir reçu un coup de pied dans l’estomac et piétiné après la finale de l’Euro

Une adolescente ENCEINTE a fait une fausse couche dévastatrice après avoir reçu un coup de pied dans le ventre après la finale de l’Euro d’Angleterre.

Beth Newman, 18 ans, a également été frappée à la tête et piétinée par un groupe de femmes lors de l’attaque brutale « non provoquée ».

Beth Newman a fait une fausse couche après avoir été agressée Crédit: UkNewsinPictures

L’adolescente revenait du match d’Angleterre lorsqu’elle a été attaquée Crédit: UkNewsinPictures

L’adolescente a tragiquement fait une fausse couche après avoir été attaquée alors qu’elle quittait le pub Quart In A Pint Pot à Margate, Kent, dimanche dernier.

Beth, dont le téléphone a été volé lors de l’attaque, a déclaré à Kent Live : « Ce n’était absolument pas provoqué.

« Je suis passé devant la première fille et je me dirigeais vers le pub pour attraper mes amis, et elle m’a juste regardé de haut en bas.

« Je l’ai regardée de dos et elle m’a dit ‘qu’est-ce que tu regardes, putain ?’ J’ai juste dit calmement « quel est votre problème ? »

« J’ai commencé à m’éloigner et elle est arrivée derrière moi et a attrapé ma tresse et m’a donné un coup de poing sur le côté de la tête.

« J’ai essayé de me défendre, mais avant que je ne le sache, il n’y en avait que des tas sur moi. »

‘TELLEMENT DE DOULEUR’

La mère de Beth s’est précipitée sur les lieux depuis sa maison voisine pour trouver sa fille « en très mauvais état ».

L’adolescente a été transportée à l’hôpital où elle a été soignée pour une blessure à la tête et est restée quatre jours.

Elle a rappelé comment elle avait eu des convulsions dans l’ambulance et a déclaré qu’elle se souvenait « avoir tellement mal ».

Beth a ajouté: « Je ne pouvais pas bouger mon cou, je ne pouvais pas marcher correctement. J’étais couverte d’ecchymoses de la tête aux pieds – partout. C’était assez horrible. »

Tragiquement, deux jours plus tard, elle a commencé à saigner et a découvert qu’elle avait fait une fausse couche.

Beth attend maintenant une IRM après avoir continué à avoir des crises quelques jours après l’attaque.

Elle a déclaré qu’elle était toujours confuse quant aux motivations des voyous et pensait qu’ils « n’aimaient pas son apparence ».

Beth a ajouté : « J’ai peur de quitter la maison.

« Je ne veux pas autre chose

arriver, et je ne veux pas être seul parce que je pourrais avoir une crise. »

La police de Kent a confirmé qu’elle enquêtait et a exhorté les témoins à se manifester.

Toute personne ayant des informations peut appeler la force au 01843 222289, en citant la référence 46/121976/21, ou appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.