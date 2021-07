Une adolescente écrase une voiture dans la maison d’Abraham Lincoln alors qu’elle essaie de protéger un écureuil

Aux États-Unis, une adolescente a fini par écraser sa voiture contre une maison alors qu’elle tentait de sauver un écureuil qui avait traversé la route en conduisant. Ce qui a rendu l’incident encore plus intéressant, c’est que la maison dans laquelle la femme s’est écrasée était une maison historique qui appartenait aux ancêtres du 16e président américain Abraham Lincoln à Hingham, dans le Massachusetts.

Selon des images partagées par le service de police de Hingham sur Twitter, le véhicule, une Audi Q7 2014 s’était écrasée dans la maison. Avec sa partie avant à l’intérieur d’une des pièces de la maison, la photo montrait comment l’accident avait causé pas mal de dégâts.

Dans un communiqué de presse le service de police de Hingham a déclaré que les occupants à l’intérieur de la maison et le conducteur n’avaient pas été blessés. Le communiqué officiel mentionnait en outre que la conductrice avait déclaré qu’elle avait fait une embardée du véhicule pour éviter un écureuil sur la route et qu’elle était partie du côté droit de la route. Le véhicule a roulé sur le trottoir et à l’avant de la maison alors que la femme tournait le volant pour sauver l’écureuil. Le communiqué de la police indique également que la moitié de la voiture est entrée dans la maison. La conductrice était une femme de 19 ans, seule dans la voiture. La police a également émis une citation pour ne pas rester dans les voies marquées.

La maison où la voiture s’est écrasée a été identifiée comme étant Samuel Lincoln Cottage. Parler à WickedLocal.com, Andrea Young, administrateur de la Commission historique de Hingham et de la Commission des districts historiques, le chalet a été construit en 1650 et quelques modifications et changements ont été apportés jusqu’en 1740. Le rapport mentionnait en outre que la maison de North Street faisait partie du district historique de Lincoln National Register. ainsi que le quartier historique local de Lincoln. Le chalet ancestral de l’ancien président américain est une maison historiquement importante et « très importante » à Hingham, a déclaré Young. Commentant le récent accident, Young l’a qualifié de « catastrophe ». Il a ajouté que tout dans la maison est original et a une valeur patrimoniale.

L’administrateur de la Hingham Historical Commission a également souligné que la maison est soumise à une restriction de conservation détenue par l’organisation à but non lucratif Historic New England, protégeant la maison de tout changement important à l’intérieur ou à l’extérieur.

