Une adolescente du comté de Will, une jeune femme toujours portée disparue depuis le printemps – Shaw Local

Dans le comté de Will, un adolescent est toujours porté disparu et une jeune femme est également considérée comme disparue par la police même si elle a eu des contacts avec sa famille.

Nevaeh Stanford, 16 ans, est portée disparue depuis le 29 avril et Melissa Maldonado, 22 ans, est également portée disparue depuis le 5 mai.

L’affaire est toujours ouverte sur Maldonado même si elle a eu des contacts avec sa famille parce qu’elle n’est pas rentrée chez elle, a déclaré le chef adjoint du shérif du comté de Will, Dan Jungles.

Le cas de Stanford fait l’objet d’une enquête par le Federal Bureau of Investigation et le National Center for Missing and Exploited Children, a déclaré Jungles.

Stanford s’est enfui d’un foyer de groupe pour jeunes à Homer Glen, selon le bureau du shérif du comté de Will. Auparavant, elle s’était enfuie et avait été retrouvée à Chicago.

Maldonado a été porté disparu du bloc 25000 de la Route 30 à Plainfield.

Stanford mesure 5 pieds 3 pouces, 163 livres et a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Maldonado mesure 5 pieds 7 pouces et 220 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns.

Toute personne disposant d’informations sur leur localisation doit contacter le détective du shérif du comté de Will, Kimberly Topolewski, par e-mail à l’adresse [email protected].

Des conseils anonymes peuvent également être envoyés à willcosheriff.org.

Le numéro de téléphone non urgent 24 heures sur 24 du bureau du shérif est le 815-727-8575.