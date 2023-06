Une adolescente droguée et victime de crises après avoir été poignardée avec une aiguille lors d’un concert en bord de mer

Une adolescente a été droguée et a subi plusieurs crises après avoir déclaré avoir été poignardée avec une aiguille lors d’un concert en bord de mer.

L’incident présumé se serait produit lors du concert de Worried About Henry au parc d’attractions Dreamland à Margate, dans le Kent.

L’adolescente dit qu’elle a été poignardée avec une aiguille lors d’un concert à Dreamland à Margate (photo d’archives) Crédit : Alamy

Les flics ont confirmé qu’ils avaient lancé une enquête après qu’une adolescente au concert a déclaré avoir trouvé une blessure par perforation au bras après être tombée malade.

Un porte-parole de la police a déclaré qu’un rapport avait été fait aujourd’hui à la suite d’un rapport séparé fait hier par une femme qui soupçonnait que sa boisson avait été dopée lors de l’événement de samedi.

Gracie Warren s’est rendue sur Facebook pour partager son calvaire.

Gracie a écrit sur les réseaux sociaux: « Les personnes qui étaient à l’événement Worried About Henry Dreamland hier soir et pensent qu’elles étaient juste très ivres mais n’ont pas beaucoup bu ou se sont évanouies au hasard, veuillez vérifier votre corps pour une petite marque de coup de couteau.

« J’ai été dopé hier soir et j’ai fini par être conduit à l’hôpital avec un feu bleu. »

Son père, Mark, s’est également rendu sur Facebook pour détailler l’incident.

Il a écrit : « Elle a perdu toute sensation dans ses bras et ses jambes et a commencé à avoir de la mousse à la bouche.

« Elle a ensuite été emmenée à la tente médicale par un ami et un membre de la famille, à quel point elle était totalement insensible. »

Gracie a déclaré qu’elle avait subi huit crises et qu’elle avait été sous perfusion pendant quatre heures « pour me débarrasser de la drogue ».

Elle a également subi un scanner et a finalement quitté l’hôpital à 1h30 du matin.

Son père a ajouté: « Gracie n’était à aucun moment seule et était avec son petit ami et ses amis au moment de l’incident, ce qui est si préoccupant.

« En tant que famille, nous ne remercierons jamais assez l’équipe d’ambulance et le personnel de l’hôpital pour les excellents soins et traitements que Gracie a reçus. Dieu merci, elle se sent enfin mieux aujourd’hui.

La police a confirmé aujourd’hui qu’un rapport de dopage d’aiguille avait été fait après qu' »une adolescente était tombée malade » et plus tard « a découvert une blessure par perforation au bras » qui faisait suite à un rapport de dopage de boisson antérieur dimanche matin.

Plus tôt, ils ont déclaré qu’une femme les avait contactés pour leur dire « qu’elle avait peut-être eu son verre à Dreamland, Margate la veille au soir ».

Les agents ont depuis été en contact avec la femme et des enquêtes pour établir toutes les circonstances entourant l’incident sont en cours.

Un porte-parole de Dreamland a déclaré: « Samedi soir, deux personnes ont été transportées à l’hôpital de Dreamland Margate où se déroulait l’événement Worried About Henry.

« Un patient a présenté des symptômes correspondant à ceux de la consommation de drogue. Nous comprenons que le patient s’est rétabli par la suite.

« L’autre patient souffrait de symptômes non liés à la drogue d’une condition médicale préexistante.

« Le personnel et les équipes médicales de Dreamland ont travaillé en étroite collaboration la nuit pour s’assurer que les patients recevaient les meilleurs soins sur place et les ont transférés à l’hôpital local en temps opportun et en toute sécurité.

«Nous prenons la santé et la sécurité de nos clients très au sérieux, et si la police locale du Kent ou le personnel médical voit une exigence pour toute enquête supplémentaire, nous coopérerons bien sûr pleinement.»