Une adolescente demande au tribunal de la laisser assister à l’exécution de son père par injection létale dans le Missouri | Nouvelles américaines

Une jeune de 19 ans a demandé à un tribunal fédéral de l’autoriser à voir son père mourir par injection létale dans le Missouri.

Kevin Johnson doit être exécuté le 29 novembre pour avoir tué un policier en 2005.

L’homme de 37 ans, qui est en prison depuis que sa fille Khorry Ramey a deux ans, a demandé qu’elle assiste à l’exécution – et elle a dit qu’elle voulait y être.

Cependant, la loi du Missouri interdit à toute personne de moins de 21 ans d’assister à une exécution.

Lundi, l’American Civil Liberties Union a déposé une requête d’urgence auprès d’un tribunal fédéral de Kansas City, arguant que la loi ne sert aucun objectif de sécurité et viole les droits constitutionnels de Mme Ramey.

Elle a appelé son père dans une déclaration au tribunal “la personne la plus importante de ma vie”.

“Si mon père mourait à l’hôpital, je m’assiérais près de son lit en lui tenant la main et je prierais pour lui jusqu’à sa mort, à la fois comme source de soutien pour lui et comme soutien pour moi dans le cadre de mon processus de deuil. et pour ma tranquillité d’esprit », a-t-elle déclaré.

Des documents judiciaires ont déclaré que les deux hommes avaient pu nouer des liens grâce à des visites, des appels téléphoniques, des e-mails et des lettres – et le mois dernier, elle a emmené son fils nouveau-né en prison pour rencontrer son grand-père.

Pendant ce temps, les avocats de Johnson ont interjeté appel pour faire cesser l’exécution.

Ils ne contestent pas sa culpabilité mais affirment que le racisme a joué un rôle dans la décision de demander la peine de mort et dans la décision du jury de le condamner à mort. Johnson est noir et sa victime était blanche.

Ses avocats ont également fait valoir qu’il avait des antécédents de maladie mentale – et qu’il avait 19 ans au moment du crime.

En 2005, la Cour suprême a interdit l’exécution de délinquants qui avaient moins de 18 ans au moment de leur crime.

Cependant, dans un dossier déposé la semaine dernière devant le tribunal, le bureau du procureur général du Missouri a déclaré qu’il n’y avait aucun motif d’intervention du tribunal.

“Les victimes survivantes des crimes de Johnson ont attendu assez longtemps pour que justice soit rendue, et chaque jour de plus qu’elles doivent attendre est un jour où elles se voient refuser la possibilité de faire enfin la paix avec leur perte”, a-t-il déclaré.

William McEntee, un père de trois enfants marié, faisait partie de plusieurs policiers envoyés au domicile de Johnson le 5 juillet 2005 pour signifier un mandat d’arrêt contre lui pour une violation présumée de la probation.

Le frère de Johnson, âgé de 12 ans, qui souffrait d’une malformation cardiaque congénitale, s’est effondré et a commencé à avoir une crise. Il est décédé plus tard à l’hôpital.

Lorsque le policier est revenu plus tard dans le quartier pour enquêter sur des informations non liées faisant état de feux d’artifice, Johnson lui a tiré dessus à plusieurs reprises.