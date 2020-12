Une jeune femme qui a failli être poignardée à mort par son violent petit ami plus âgé après avoir rompu avec lui a révélé des détails terrifiants sur leur relation.

Keana Ball, maintenant âgée de 20 ans, a été attaquée par Mark McLean, 32 ans, dans l’allée de sa maison de Balcatta, dans le nord de Perth, le 24 mars.

Le couple sortait ensemble depuis quatre mois quand McLean, toxicomane, a poignardé la jeune fille de 19 ans après qu’elle lui ait dit: « Je ne peux plus faire ça, tu es trop plein ».

Il a été condamné mardi à neuf ans de prison pour l’attaque lâche capturée par CCTV, mais sera éligible à la libération conditionnelle dans sept ans.

Mme Ball a courageusement parlé de sa relation toxique avec le travailleur tatoué du FIFO de 13 ans son aîné, affirmant qu’elle se sentait souvent « piégée et coincée ».

Keana Ball, aujourd’hui âgée de 20 ans, a été attaquée par Mark McLean, 32 ans, dans l’allée de son domicile à Balcatta, dans le nord de Perth, le 24 mars (photo après l’attaque avec les services d’urgence)

Une vision de vidéosurveillance a montré à la jeune femme de 19 ans marcher son ancien petit ami dans son allée (à gauche) avant l’attaque violente (à droite) qui l’a conduit à être emprisonné pendant neuf ans.

Mme Ball est photographiée le jour de l’attaque après avoir subi une intervention chirurgicale pour la blessure par arme blanche dans la poitrine

«Tout cela a été difficile d’avoir ça en tête… parce que je ne sais tout simplement pas pourquoi quelqu’un voudrait me tuer», a-t-elle déclaré à Nine News.

«Surtout parce que je ne lui ai jamais rien fait, rien du tout. Je n’étais rien d’autre que gentil mais cela s’est retourné contre eux.

Quelques heures à peine après avoir subi une intervention chirurgicale vitale le jour de l’attaque, Mme Ball est allée sur Facebook depuis son lit d’hôpital pour partager un message puissant à ses amis.

Elle a décrit l’attaque comme «la chose la plus stressante et la plus effrayante de sa vie».

« De nulle part, il me crie dessus arrache un couteau de son pantalon et me poignarde à la poitrine, manquant à peine mon cœur et me perforant le poumon », a écrit Mme Ball.

« Il m’a ensuite mis dans une prise d’étranglement jusqu’à ce que je sois inconscient, je suis tellement reconnaissant pour mes voisins et les amis que j’ai dans ma vie s’ils n’appelaient pas la police et l’ambulance, je serais mort. »

« La violence domestique est une chose réelle, peu importe que ce soit une poussée ou un coup de couteau, j’ai presque perdu la vie aujourd’hui, parce que j’essayais d’aider quelqu’un qui était mentalement instable.

«N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul, la violence domestique est un tueur.

Mark McLean, 32 ans, a poignardé son ex-petite amie de 19 ans devant son domicile à Balcatta, Perth, le matin du 24 mars

Mme Ball a courageusement parlé de sa relation toxique avec le travailleur tatoué du FIFO de 13 ans son aîné, affirmant qu’elle se sentait souvent « piégée et bloquée »

Mme Ball ne connaissait son agresseur que depuis quatre mois et a déclaré que l’horrible coup de couteau était le sommet d’une longue série de violences.

La nuit précédant son attaque, les voisins de Mme Ball ont appelé la police à propos de l’homme de 32 ans lorsqu’ils l’ont vu s’enfuir de la maison avec un couteau.

Elle l’a emmené à l’hôpital après avoir menacé de se suicider.

Mais McLean est sorti de l’hôpital et prenait de la méthamphétamine, de l’ecstasy et du diazépam lorsqu’il est entré par effraction chez la femme le lendemain matin.

Il a enfoncé sa porte et brandi un couteau alors qu’il commençait à faire des menaces.

Elle a attrapé un couteau déjà dans sa chambre et a réussi à installer McLean, le convaincant de lui remettre son arme.

Il a obligé et elle a mis les deux couteaux sous son lit.

McLean a quitté la maison mais est revenu peu de temps après. Il était calme jusqu’à ce que la femme dise: «Je ne peux plus faire ça, tu es trop plein».

Il a ensuite sorti un autre couteau – qui était caché dans sa ceinture – et l’a poignardée après avoir dit à sa victime que personne d’autre ne pouvait l’avoir s’il ne le pouvait pas.

Tout au long de la relation, McLean a nargué et menacé l’adolescent (photo), qui a tenté d’obtenir de l’aide

McLean a ensuite tiré sa victime vers le sentier et l’a claquée sur le béton

«Je ne l’aimais pas. Il venait toujours chez moi, m’envoyait un message, m’appelait et me contrôlait, mais je ne pouvais rien faire, je me sentais piégée et coincée », a-t-elle déclaré.

Mme Ball a essayé de combattre McLean, mais a finalement su qu’elle ne pouvait rien faire car il était « beaucoup plus puissant » qu’elle.

La vision effrayante de CCTV montre le moment où Mme Ball a marché McLean dans son allée tout en lui frottant le dos affectueusement dans le but de le calmer.

Mais en une fraction de seconde, son humeur a changé et il a sorti un couteau de sa ceinture avant de commettre un acte horrible de violence domestique qui a failli la tuer.

Les images le montraient alors en train de la tirer vers le sentier et de la claquer sur le béton – ne fuyant la scène que lorsqu’un voisin est venu à son aide.

Après l’attaque, McLean a publié des photos intimes de son ancien partenaire en ligne.

Il a plaidé coupable à une accusation de «dans l’intention de tuer illégalement, a commis un acte ou une omission susceptible de mettre en danger la vie humaine».

L’avocat de la défense, Richard Lawson, a déclaré mardi au tribunal que McLean était tombé follement amoureux de la femme et était « désespéré » de faire fonctionner la relation.

Mme Ball ne connaissait son agresseur que depuis quatre mois et a déclaré que l’horrible coup de couteau était le sommet d’une longue série de violences. Sur la photo, sa cicatrice

McLean a dit à sa victime « si je ne peux pas t’avoir, personne ne peut » avant de la poignarder

«Elle avait 19 ans, il en avait 31. Il était donc à cet âge où il cherchait quelque chose de plus permanent. La plaignante en revanche n’avait pas les mêmes sentiments intenses … [she] n’était pas si enthousiaste », a déclaré M. Lawson.

M. Lawson a déclaré que son client était devenu « extrêmement en détresse » et avait commencé à utiliser de la méthamphétamine lorsque la femme a déclaré qu’elle souhaitait une relation ouverte.

Son comportement est devenu plus «intense, instable et erratique», a déclaré M. Lawson.

Le procureur Nicholas Cogin a déclaré que la victime avait tenté d’aider son agresseur mais « sa vie a été gravement affectée par cette maladie induite par la drogue avec laquelle il a continué à persister ».

M. Cogin a déclaré que ce sont les « problèmes de santé mentale causés par la drogue » qui ont mis McLean hors de contrôle.

McLean a été emprisonné pendant neuf ans mardi, mais sera admissible à une libération conditionnelle dans sept ans.